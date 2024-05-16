Συνελήφθη τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης ο εν διαστάσει σύζυγος της 40χρονης γυναίκας για τη δολοφονία της στη μέση του δρόμου στο Μενίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας συνελήφθη κοντά σε μία οικοδομή στη Φυλή.

Συγκλονίζουν οι εικόνες που καταγράφονται λίγο μετά την άγρια δολοφονία της 40χρονης γυναίκας στο Μενίδι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σπίτι της. Η 40χρονη είχε καταγγείλει τρεις φορές τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Τραγική φιγούρα η κόρη του θύματος, η οποία είδε τη μητέρα της αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου και τηλεφώνησε σε κάποιο δικό της άνθρωπο και του είπε ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά.

Σε νέο βίντεο φαίνεται το σημείο που έπεσε νεκρή. Ο δράστης απ'ότι φαίνεται ήταν κρυμμένος ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, και μετά από μία συνομιλία έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στην κοιλιά της. Μάλιστα τα στελέχη της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής όπως επίσης και της διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρήκαν την γυναίκα με καρφωμένο το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να συλλέγουν τα ευρήματα από το σημείο προκειμένου να τα μεταφέρουν στην διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και να διαπιστώσουν αν πράγματι πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που όλες οι μαρτυρίες και το οπτικό υλικό συνηγορούν σε αυτό.

Είχε οριστεί δικάσιμος - 3 φορές υπότροπος

Οι Αρχές αναζητούν τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγο της γυναίκας. Η 40χρονη τα τελευταία 11 χρόνια είχε καταγγείλει τουλάχιστον 3 φορές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη ήταν στις 3 Απριλίου του 2013, οπότε ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η δεύτερη φορά ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, οπότε τον κατήγγειλε για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ήδη υπήρχε δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να διαμένει με το θύμα, πλην όμως η ίδια του το είχε επιτρέψει από το 2018.

Η τελευταία καταγγελία έγινε μόλις 2 μέρες μετά το Πάσχα στις 7 Μαΐου 2024. Η υπόθεση μάλιστα θα εκδικαζόταν αύριο. Στη γυναίκα χορηγήθηκε κωδικός για το panic button και ενημερώθηκε για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ειδική δομή, με την ίδια όμως να μην το επιθυμεί, είχε μετακομίσει από το σπίτι που διέμενε με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ πήγε στο αυτόφωρο και πήρε αναβολή σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Από την πλευρά τους οι δικαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι επειδή πήρε αναβολή δεν υπήρχε η δυνατότητα κράτησής τους. Οι αστυνομικές πηγές υπογραμμίζουν ότι σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα θα μπορούσε να οριστεί δικάσιμος εντός τριημέρου και να διαταχθεί η κράτησή του προκειμένου να μην είναι επικίνδυνος για την τέλεση παρόμοιων πράξεων.

Τι αναφέρουν δικαστικές πηγές

Εγκυρες δικαστικές πηγές σχετικά με την φρικτή γυναικοκτονία στο Μενίδι τονίζουν ότι με βάση τις νέες ρυθμίσεις του νέου ποινικού κώδικα 5090/2024 που τέθηκαν σε εφαρμογή από 1/5 και αφορούν στα αδικήματα της ενδοοικογενειακης βίας, το δικαστήριο (Αυτόφωρο ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε μετά την ποινική δίωξη ο δράστης) θα μπορούσε να διατάξει εκδίκαση της υπόθεσης εντός τριών ημερών και προσωρινή κράτηση του δράστη έως ότου να εκδικαστεί η υπόθεση. Αντί αυτού το δικαστήριο όρισε δικάσιμο για τις 17/5 διότι η παθούσα δεν προσήλθε κατά την εκδίκαση του Αυτόφωρου και ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τους τελευταίους 2 μήνες ο 50χρονος παρακολουθούσε την εν διαστάσει σύντροφό του.

Οι Αρχές αναζητούν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, καθώς και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

«Σκότωσαν τη μαμά μου»: Μάρτυρας περιγράφει τα δραματικά λεπτά όταν η κόρη του θύματος είδε αιμόφυρτη τη μητέρα της στο Μενίδι

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας της 40χρονης γυναίκας στο Μενίδι καθώς περιγράφει στον skai.gr τα δραματικά λεπτά όπου η κόρη του θύματος είδε τη μητέρα της αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

«Έχουν σκοτώσει τη μαμά μου έχουν σκοτώσει τη μαμά μου φώναζε πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας της» ενώ με μια φωτογραφία που κράταγε ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα η νεαρή κοπέλα είπε στους αστυνομικούς αλλά και σε τηλεφωνική κλήση που είχε πιθανόν με τον αδερφό της «Υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, ίσως τη σκότωσε ο μπαμπάς μου. Τη βρήκε καθώς πήγαινε στη δουλειά της».

«Ήταν συντετριμμένη, δεν μπορούσαμε να της μιλήσουμε» λέει η μάρτυρας.

Ακούστε την μαρτυρία:

Πηγή: skai.gr

