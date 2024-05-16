Ξεκίνησαν σήμερα οι ακροάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) το οποίο θα εξετάσει την αίτηση της Νότιας Αφρικής που ζητά πρόσθετα έκτακτα μέτρα που θα διατάξουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από την Ράφα της Γάζας.

Η Νότια Αφρική απαιτεί από το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών να αποφασίσει έκτακτα μέτρα για να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του επιχείρηση στην πόλη Ράφα, στη νότια Γάζα, όπου περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Γάζας έχει αναζητήσει καταφύγιο.

Σύμφωνα με το τελευταίο αίτημα, οι προηγούμενες προκαταρκτικές εντολές που είχαν εκδοθεί προηγουμένως από το δικαστήριο της Χάγης δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση «μιας βίαιης στρατιωτικής επίθεσης στο μοναδικό καταφύγιο που απομένει για τον λαό της Γάζας».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Ράφα αποτελεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, παρακάμπτοντας τις προειδοποιήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους συμμάχους ότι οποιαδήποτε ευρείας κλίμακας επιχείρηση εκεί θα ήταν καταστροφική για τους αμάχους.

Η Νότια Αφρική καλεί το δικαστήριο να διατάξει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Ράφα και να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση αξιωματούχων του ΟΗΕ, ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Νότια Αφρική αναφέρει στο αίτημά της επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλίσει βασικές προμήθειες τροφίμων για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Το Ισραήλ αναμένεται να υπερασπιστεί τις ενέργειές του ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή. Ο Gilad Noam, αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ για το διεθνές δίκαιο, είναι μεταξύ των αξιωματούχων της ισραηλινής αντιπροσωπείας που αναμένεται να μιλήσουν στο δικαστήριο.

Οι ακροάσεις αποτελούν μέρος της υπόθεσης της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία, την οποία κατέθεσε τον Δεκέμβριο . Στα τέλη Ιανουαρίου, το ICJ διέταξε το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας, αλλά δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός. Η διαδικασία για την κύρια υπόθεση, που αφορά στην κατηγορία της γενοκτονίας, δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το επόμενο έτος.



