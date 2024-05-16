Tη διαβεβαίωση ότι η ΕΒU «θα επανεξετάσει την πολιτική της για το επόμενο έτος» καθώς και ότι «δεν υπήρχε πρόθεση να δυσφημιστεί η σημαία της ΕΕ», έδωσε o γενικός διευθυντής της Νοέλ Κουράν απαντώντας στην πρόσφατη επιστολή του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος εξέφραζε τη «λύπη» του «για την πολιτική που εφάρμοσε φέτος η EBU να απαγορεύει στους συμμετέχοντες να κυματίζουν τη σημαία της ΕΕ κατά τον τελικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision».

«Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να δυσφημίσουμε την ευρωπαϊκή μας σημαία, ένα τόσο σημαντικό σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης και θα επανεξετάσουμε την πολιτική μας για το επόμενο έτος» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στην ανακοίνωσή του, ο Νοέλ Κουράν απαντά ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μοιράζεται τις ίδιες αξίες, καθολικότητα, ποικιλομορφία, ισότητα και συμμετοχικότητα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η διαχείριση ενός σόου αυτού του μεγέθους και αυτής της πολυπλοκότητας παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις.

«Από αυτή την άποψη, λαμβάνουμε ιδιαίτερα υπόψη τις ανησυχίες σας σχετικά με την ΕΕ φέτος. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπήρξε ποτέ ρητή απαγόρευση της σημαίας της ΕΕ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και επίσης ήταν ξεκάθαρα ορατή σε προηγούμενες εκδηλώσεις» συμπλήρωσε.

Τέλος, στην απάντηση επισημαίνεται ότι «το 2024, ως αποτέλεσμα του ευαίσθητου παγκόσμιου πολιτικού πλαισίου και των σοβαρών κινδύνων ασφαλείας στο πεδίο, η λίστα των αποδεκτών σημαιών των συμμετεχουσών χωρών, μαζί με όλες τις άλλες πολιτικές ασφαλείας, εφαρμόστηκε πιο αυστηρά από ποτέ στην είσοδο του χώρου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

