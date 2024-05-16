Κι αν και στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ανεπίσημα έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάποιους μήνες, η σημερινή ανακοίνωση έγινε δεκτή με πολύ ενθουσιασμό.

«Μια κοιλίτσα γεμάτη αγάπη, γαλήνη, ευτυχία και όνειρα

Η πιο αγαπημένη μου κοιλίτσα, που κάθε μέρα την κοιτάζω με έρωτα, και περιμένω πότε θα ξανακλωτσήσει το μωράκι μας

Σ ’ευχαριστώ Θεέ μου γι’ αυτήν την ευλογία

Σ ‘ευχαριστώ αγάπη μου @giorgos_livanis για αυτό που ζούμε και για όλα αυτά που θα έρθουν

Σ ‘ευχαριστώ μικρούλι μου μας διάλεξες για μαμά και μπαμπά

Σ ’αγαπάμε όσο τίποτα στον κόσμο!

Ανυπομονούμε να σε σφίξουμε στην αγκαλιά μας

Περιμέναμε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εξετασούλες πριν σας το πούμε επιτέλους!

Σας αγαπώ!».

Έγραψε η Ανδρομάχη δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Για να εισπράξει πέρα από χιλιάδες συγχαρητήρια επώνυμων και μη και το «Σ’ αγαπώ» από τον σύντροφό της και επίσης γνωστό τραγουδιστή, Γιώργο Λιβάνη.



Το ζευγάρι μετράει κάποιους μήνες κοινής ζωής αλλά αρκετά χρόνια γνωριμίας και παρέας σε φιλικό επίπεδο.



Ήταν μόλις τον Φεβρουάριο που οι δύο τραγουδιστές μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ επιβεβαίωσαν τις φήμες που τους ήθελαν μαζί τους τελευταίους μήνες.

Αρχικά, τότε ο Γιώργος Λιβάνης είχε πει: «Αυτό που έχουμε είναι πολύ αληθινό. Ο έρωτάς μας ήρθε από το πουθενά, γνωριζόμασταν από το 2018. Δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό η σχέση. Καταλάβαινα ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να επικοινωνήσω, κάναμε παρέα, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαμε να γίνουμε ζευγάρι».



Και συνέχιζε αποκαλύπτοντας πως μεταξύ τους συζητούσαν ακόμα και τα προσωπικά τους «Η Ανδρομάχη είναι ένας άνθρωπος που σε εμπνέει να του ανοιχτείς. Της έλεγα ό,τι με προβλημάτιζε. Είναι πολύ καλός ακροατής. Εκείνη όμως δεν μου έλεγε και πολλά για τα προσωπικά της. Αρχίσαμε να φλερτάρουμε πέρσι την άνοιξη. Πολλές φορές σκεφτόμουν: "Τι βλακεία πας να κάνεις τώρα; Κι αν δεν προχωρήσει το ερωτικό κομμάτι; Θα χάσεις και μια φίλη που εκτιμάς". Την πρώτη φορά που ήταν να έρθει η Ανδρομάχη στο σπίτι, είχα πολύ άγχος. Όχι αν θα της αρέσω, αλλά αν θα λειτουργούσε όλο αυτό μεταξύ μας. Δεν ήθελα να τη χάσω από τη ζωή μου. Την περίμενα σπίτι και έκοβα συνέχεια βόλτες στο σαλόνι. Δεν μπορούσα να σταματήσω».

Σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους συγκατοικούν και όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα λένε πως στις αρχές του χρόνου που γυρίσανε το βίντεο κλιπ του πετυχημένου ντουέτου τους «Η αγάπη αυτή» στη Ρώμη, η νεαρή τραγουδίστρια ήταν ήδη έγκυος στους πρώτους μήνες. Κι αν κρίνουμε από την ανακοίνωση της προχωρημένης εγκυμοσύνη της, μάλλον έχουν δίκιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.