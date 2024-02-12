Η σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών που εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 52 ανθρώπους, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, η οποία ασκεί την εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007.

Οκτώ πτώματα διακομίστηκαν στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, ανέφεραν οι πηγές αυτές, κάνοντας επίσης λόγο για δεκάδες άλλους τραυματίες.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, βομβαρδίστηκαν μεταξύ άλλων έξι σπίτια και δυο ισλαμικά τεμένη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «διεξήγαγε σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών θέσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι τα πλήγματά του «ολοκληρώθηκαν», χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα.

Όμως οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν πως ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πόλη θα ήταν καταστροφική. Στην πόλη έχουν καταφύγει τουλάχιστον 1,3 εκατ. εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου.

Πριν από προηγούμενες τέτοιες επιχειρήσεις ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να φύγουν, χωρίς όμως να δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο σχέδιο κατεπείγουσας απομάκρυνσής τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

