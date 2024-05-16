Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ.

Σε υψηλούς τόνους η Κουμουνδούρου εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον κ. Μητσοτάκη, για τον οποίον χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «σέρβιρε» τους πολίτες «ένα κοκτέιλ από ψέματα, ευχολόγια και σύγχυση», ενώ στη συνέχεια ταύτισε τη Νέα Δημοκρατία με το εθνικιστικό VMRO της Βόρειας Μακεδονίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ένα κοκτέιλ, από ψέματα, ευχολόγια και σύγχυση «σέρβιρε» σήμερα στους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να συνειδητοποιήσει, κάποια στιγμή, ότι δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες πως ζουν σε μια ουτοπική κοινωνία, επειδή έτσι δείχνουν τα γραφήματα που του φτιάχνουν.

Θα πρέπει, επίσης, να αρχίσει να σέβεται περισσότερο τη νοημοσύνη των πολιτών και να μην χρησιμοποιεί ψέματα ως επιχειρήματα, όπως ότι η αντιπολίτευση δεν έχει πει μία λέξη για την Ευρώπη. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία διατύπωσε ολοκληρωμένες θέσεις και στόχους για την Ευρώπη, δια του Προέδρου του, Στέφανου Κασσελάκη και είναι το μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει.

Σε αντιδιαστολή, έχουμε την καταδίκη της χώρας με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα του κράτους δικαίου και τον Κ. Μητσοτάκη να υπερηφανεύεται για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησής του. Άραγε έχει καταλάβει τίποτα από όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη;

Δυστυχώς, η δυσκολία κατανόησης αφορά και στο εσωτερικό της χώρας. Σε εστίαση και τουρισμό δεν πάνε οι νέοι άνθρωποι για μεροκάματο, λόγω των άθλιων συνθηκών εργασίας, και ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι αντιμετώπισε την ανεργία! Υπερηφανεύεται ότι ο ίδιος προσωπικά διαπραγματεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικώντας, ουσιαστικά, τα «εύσημα» της χρηματοδοτικής κάλυψης μόλις του 0,02% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους πόρους του.

Κάνει λόγο για την ασφάλεια των πολιτών προβάλλοντας εμμονικά τις εκκενώσεις των καταλήψεων, ενώ μια γυναίκα βρέθηκε σήμερα το πρωί δολοφονημένη μέσα στη μέση του δρόμου. Κατά τα άλλα, ευχολόγια, μετά από μια ολόκληρη πενταετία, για καλύτερη αστυνόμευση και αναφορά σε πολλές παρεμβάσεις «που δρομολογούνται».

Βεβαίως, για την μεγάλη ακρίβεια που βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας, ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται, μετά από δύο και πλέον χρόνια υψηλού πληθωρισμού, να στείλει μια επιστολή στην κ. Φον ντερ Λάιεν για τις διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές αγορές της Ευρώπης.

Στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για βελτίωση επικαλούμενος τις μηδενικές παραβιάσεις, όταν χτες, μία ημέρα μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, είχαμε 11 παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η Τουρκία υπονομεύει τη Διακήρυξη των Αθηνών και η κυβέρνηση επιμένει να τηρεί στάση εφησυχασμού και υποβάθμισης των προκλήσεων.

Στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών επιμένει στη μη κύρωση των μνημονίων που προβλέπει αυτή, εκτιμώντας ότι η κωλυσιεργία από την πλευρά μας είναι η ενδεδειγμένη στάση απέναντι στις ανακολουθίες των εθνικιστών του αδελφού κόμματος της ΝΔ, VMRO.

Ως προς τον χαρακτήρα των Ευρωεκλογών, ενώ ο ίδιος τους προσδίδει εθνικά στοιχεία, δηλώνει πως «αναγκάζεται» να θέσει ζήτημα «πολιτικής νομιμοποίησης» της κυβέρνησης από το αποτέλεσμα.

Είναι πολλοί οι λόγοι για να καταψηφιστεί η ΝΔ στις 9 Ιουνίου, αλλά ο κυριότερος είναι, όπως αποδεικνύουν τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη, ότι ούτε στο εσωτερικό, μα ούτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί παρεμβάσεις για μια καλύτερη ζωή. Είναι οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία που μπορούν να ορίσουν μια τέτοια πορεία για τη χώρα και τους πολίτες της».

