Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας παράλληλα με «παύση» των εχθροπραξιών διάρκειας «τουλάχιστον έξι εβδομάδων» μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η νέα ανακωχή θα επέτρεπε επίσης τη διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπογράμμισε επίσης ότι το Ισραήλ οφείλει να προστατεύσει τους αμάχους που συνωστίζονται στη Ράφα σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην περιοχή αυτή.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα προειδοποίησε ότι μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα «θα προκαλούσε αναμφίβολα άλλη μια ανθρωπιστική καταστροφή» και απηύθυνε εκ νέου έκκληση για εκεχειρία διαρκείας. «Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», συμπλήρωσε.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν εναντιώνεται στα σχέδια του ισραηλινού στρατού να «μπει στη Ράφα», διευκρίνισε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι, εξηγώντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον προειδοποιεί πως δεν πρέπει να ξεκινήσει ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση «χωρίς αξιόπιστο σχέδιο για τους εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα. Το Ισραήλ έχει υποχρέωση να τους προστατεύσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.