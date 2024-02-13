Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, δοκίμασε χθες Δευτέρα «επιτυχώς» βαλλιστικό πύραυλο «μακρού βεληνεκούς», ο οποίος εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά «από πλοίο», μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον επικεφαλής τους Χουσέιν Σαλαμί.

Σε τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA δεν δίνεται καμιά πληροφορία για το δραστικό βεληνεκές του όπλου που δοκιμάστηκε, ούτε για τον τύπο του πλοίου που τον εκτόξευσε.

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, η Ισλαμική Δημοκρατία φροντίζει τελευταία να επιδεικνύει την στρατιωτική της ισχύ συχνά. Ωστόσο τα δημοσιεύματα για τα εξοπλιστικά της προγράμματα συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά, καθώς επικρατεί άκρα μυστικότητα για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

