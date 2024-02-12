Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για την επαπειλούμενη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, με αναλυτές να προειδοποιούν για ανείπωτη καταστροφή. Πάνω από 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι ζουν σήμερα στην πόλη που βρίσκεται στα σύνορα με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αυτών είναι άμαχοι που διέφυγαν από τις συγκρούσεις που μαίνονται εδώ και τέσσερις μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή την Τετάρτη να εκπονηθούν σχέδια για χερσαία επιχείρηση.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε νυχτερινές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Ράφα απελευθερώνοντας δύο ομήρους και σκοτώνοντας 100 Παλαιστινίους.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε ότι εξαιρετικά ανήσυχιος για τις απειλές του Νετανιάχου να εξαπολύσει επιθέσεις στην πόλη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμη και στις ΗΠΑ, που είναι ο ισχυρότερος υποστηρικτής του Ισραήλ, ο ίδιος ο πρόεδρος Μπάιντεν θεωρεί ότι αυτή η ενέργεια είναι δυσανάλογη».



«Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, των αμάχων που σκοτώθηκαν είναι αφόρητος», είπε, αποκαλύπτονας ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, «ικέτευε» τον Νετανιάχου «να σταματήσει να σκοτώνει πολίτες».



«Αν εξαπολύσουν μια επίθεση εναντίον μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής με περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους, θα πέσουν σε τοίχο, δεν μπορούν να ξεφύγουν» δήλωσε.



«Η κατάσταση με την Αίγυπτο είναι πολύ τεταμένη και ανησυχούμε εξαιρετικά για το τι μπορεί να συμβεί εκεί», προειδοποίησε επίσης.



Ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε ότι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει το έργο της παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους στη Γάζα.

Βρετανία

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ανήσυχο για την κατάσταση στη Ράφα, και κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει και να σκεφτεί σοβαρά» πριν αναλάβει περαιτέρω δράση.

«Είναι αδύνατο να δεις πώς μπορείς να κάνεις έναν πόλεμο μεταξύ αυτών των ανθρώπων, αναφερόμενος στους αμάχους στη Γάζα, «Δεν υπάρχει πουθενά να πάνε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κάμερον στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Σκωτία.



«Πάνω από όλα, αυτό που θέλουμε είναι μια άμεση παύση των μαχών – θέλουμε αυτή η παύση να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός, μια βιώσιμη εκεχειρία χωρίς επιστροφή σε περαιτέρω μάχες», πρόσθεσε.



Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε τέσσερις Ισραηλινούς υπηκόους για «απειλούμενες και διαπραττόμενες πράξεις επιθετικότητας και βίας» κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.



Δύο από τα άτομα που τέθηκαν στο στόχαστρο των βρετανικών κυρώσεων «τους τελευταίους μήνες χρησιμοποίησαν σωματική επίθεση, απείλησαν οικογένειες υπό την απειλή όπλου και κατέστρεψαν περιουσία ως μέρος μιας στοχευμένης και υπολογισμένης προσπάθειας εκτόπισης των παλαιστινιακών κοινοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά το Λονδίνο.



«Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι συμβαίνει εδώ. Οι εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι απειλούν τους Παλαιστίνιους, συχνά υπό την απειλή όπλου, και τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν τη γη που δικαιωματικά είναι δική τους», επισήμανε ο Κάμερον.

Αίγυπτος

Από πλευράς της, Αίγυπτος έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι «θα επανεξετάσει και θα υποβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις» σε περίπτωση που το Τελ Αβίβ προχωρήσει στο σχέδιό του να εισβάλει στη Ράφα, μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Arabiya επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απροθυμία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αλλάξει στρατιωτική τακτική στη Γάζα και να επιδιώξει την ειρήνη, κάτι που υποδηλώνει ότι η ένταση μεταξύ των δύο μακροχρόνιων συμμάχων μπορεί να φτάσει στο ζενίθ, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν τα ιδιωτικά σχόλια του Μπάιντεν.



Ο Μπάιντεν τις τελευταίες εβδομάδες σε ιδιωτικές συζητήσεις για τον Νετανιάχου, έναν ηγέτη που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες, μίλησε μια ειλικρίνεια που εξέπληξε ορισμένους από αυτούς που δέχονταν τα σχόλιά του ανέφεραν οι πηγές.



Οι περιγραφές του για τις συναλλαγές του με τον Νετανιάχου είναι γεμάτοι με περιφρονητικές αναφορές στον Νετανιάχου όπως «αυτός ο τύπος». Και σε τουλάχιστον τρεις πρόσφατες περιπτώσεις, ο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Νετανιάχου «μ@@@κα», σύμφωνα με τρία από τα άτομα που γνωρίζουν άμεσα τα σχόλιά του, ανέφερε το NBC.

📍#Gaza Rafah is one of the most densely populated places on earth. Families have been displaced many times.



There is panic & desperation as 1.4 million people try to survive, try to get food & water - at the same time fearing for their lives due to continued military operation. pic.twitter.com/BjXeEiAjLz — UNRWA (@UNRWA) February 12, 2024

Παλαιστινιακή Αρχή

Ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινε, εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει την προέλαση της ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στη νότια της Γάζας, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πρέπει να παραμείνει όμηρος των ισραηλινών πολιτικών».



Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επέκρινε τα σχόλια του ισραηλινού πρωθυπουργού στο ABC News, στα οποία ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ θα παρείχε ασφαλή διέλευση στους αμάχους για να φύγουν από τη Ράφα.



Οι δηλώσεις του Νετανιάχου είναι «καθαρή ανοησία» και «εξαπάτηση του κόσμου», είπε ο Αμπού Ρουντέινε, «επειδή δεν υπάρχει πλέον ασφαλές μέρος στη Λωρίδα της Γάζας και οι άμαχοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο κέντρο και στα βόρεια της Λωρίδας λόγω του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού».



«Η περιοχή βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, και η συνέχιση του πολέμου εναντίον του παλαιστινιακού λαού θα οδηγήσει στην περιφερειακή επέκτασή της» προειδοποίησε.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Στο μεταξύ, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επανέλαβε την έκκλησή του για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.



Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων 2024 στο Ντουμπάι, ο Γκεμπρεγέσους εξέφρασε την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των ιατρικών προμηθειών που παρέχονται μέχρι στιγμής, τονίζοντας ότι η βοήθεια που παρέχεται στη Γάζα είναι «μια σταγόνα στον ωκεανό της ανάγκης που συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά».

