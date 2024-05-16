Ο πατέρας του James, John πέθανε το 2017. Αρκετό καιρό πριν ο γιος του, είχε ηχογραφήσει συνομιλίες μαζί του και δημιούργησε με βάση αυτές ένα AI chatbot, που μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη ζωή του πατέρα του, ενώ χρησιμοποιείται η ίδια η φωνή του νεκρού γονέα του για να εκφέρει λόγο.

Το 2019, ο James χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνογνωσία έφτιαξε μια εφαρμογή και αντίστοιχη επιχείρηση με την επωνυμία HereafterAI(ΕδώΜετάθάνατονΑΙ). Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχει τη δυνατότητα ο οποιοσδήποτε να "επαναφέρει" στη ζωή ένα αγαπημένο του πρόσωπο, ακολουθώντας την ίδια πρακτική. Μπορεί να ηχογραφήσει τον αγαπημένο του και να δημιουργηθεί με βάση αυτό αντίστοιχο chatbot. Μπορούν μάλιστα να εμφανίζονται εικόνες του στην οθόνη του smartphone όσο τους μιλάει.

Στη Νότια Κορέα, η DeepBrain AI, προχωρά ακόμα παραπέρα. Αφιερώνει αμέτρητες ώρες για να τραβήξει βίντεο, φωτογραφίες και ηχητικά δεδομένα από το αγαπημένο πρόσωπο προκειμένου να αποκτήσει όσο γίνεται ευρύτερη εικόνα για τα στοιχεία του προσώπου του, της φωνής του και των τρόπων συμπεριφοράς του.

Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθεί ΑΙ που έχει 96,5% ομοιότητα με τον πραγματικό άνθρωπο, όπως ισχυρίζεται στο BBC, o Michael Jung, οικονομικός διευθυντής της DeepBrain.

