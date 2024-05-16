Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ). Συνολικά, θα διατεθούν 1,31 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη 54 κοινών ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Τα επιλεγμένα έργα θα στηρίξουν την τεχνολογική αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς, όπως στην κυβερνοάμυνα, τη χερσαία μάχη, την αερομαχία και τη ναυμαχία, την προστασία των διαστημικών πόρων και τη ραδιολογική, βιολογική, χημική και πυρηνική (ΡΒΧΠ) άμυνα. Τα έργα θα συμβάλουν στις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τις ικανότητες, όπως για παράδειγμα στη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο διάστημα, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για ένα μελλοντικό άρμα μάχης. Θα στηρίξουν επίσης τις στρατηγικές αεροπορικές μεταφορές υπερμεγέθων εμπορευμάτων, ικανότητα που είναι καίριας σημασίας για την άμεση παροχή στήριξης σε αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στον τομέα της άμυνας αξιοποίησαν διάφορες ευκαιρίες που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας του 2023. Για πρώτη φορά, τέσσερα έργα θα στηρίξουν τη μεταφορά της μη στρατιωτικής καινοτομίας στην άμυνα.

