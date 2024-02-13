ΟΗΕ: Ενδεχόμενη επίθεση του στρατού του Ισραήλ στη Ράφα είναι «τρομακτική»

Η προοπτική «αληθινής» επίθεσης του ισραηλινού στρατού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν προσφύγει εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, είναι «τρομακτική», τόνισε χθες Δευτέρα ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Με δεδομένη την αιματοχυσία που έχει υποστεί μέχρι τώρα η Γάζα, μπορούμε να φανταστούμε πλήρως τι θα γίνει στη Ράφα», προειδοποίησε ο Φόλκερ Τουρκ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Γενεύη.

«Ενδεχόμενη αληθινή στρατιωτική εισβολή στη Ράφα —όπου έχουν στοιβαχτεί κάπου 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι έχοντας πίσω τους τα σύνορα με την Αίγυπτο και χωρίς καμιά τοποθεσία στην οποία θα μπορούσαν να διαφύγουν— είναι τρομακτική», εξήγησε. Η επαπειλούμενη επίθεση θα είχε αποτέλεσμα «εξαιρετικά υψηλός αριθμός αμάχων, για ακόμη μια φορά κυρίως γυναίκες και παιδιά, πιθανόν να σκοτωθούν και να τραυματιστούν».

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εξαπέλυσαν άνευ προηγουμένου έφοδο από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών αρχών.

Σε αντίποινα, ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο στις οποίες έχουν σκοτωθεί ως τώρα πάνω από 28.300 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων τον οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο Ύπατος Αρμοστής εξέφρασε επίσης ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα είχε ισραηλινή επίθεση στη Ράφα στην ανθρωπιστική βοήθεια από την οποία εξαρτάται η επιβίωση του μεγαλύτερου μέρους των κατοίκων του μικρού παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου.

«Η επιδρομή στη Ράφα μπορεί επίσης να σημάνει το τέλος της λιγοστής ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται (στη Λωρίδα της Γάζας), κάτι που θα είχε τεράστιες συνέπειες για το σύνολό της», πάνω απ’ όλα «για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι διατρέχουν να πεθάνουν από την πείνα» στο βόρειο τμήμα της, τόνισε.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να επιτρέψει να συμβεί αυτό», πρόσθεσε, ζητώντας για ακόμη μια φορά «άμεση κατάπαυση του πυρός». Ταυτόχρονα, ο κ. Τουρκ απαίτησε την απελευθέρωση «όλων των ομήρων που απομένουν».

Οι ισραηλινές αρχές υπολογίζουν πως κάπου 130 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, εκ των οποίων όμως σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού 31 είναι νεκροί, από τους συνολικά περίπου 250 που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου. Ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε την απελευθέρωση 105 και πλέον ομήρων και σε αντάλλαγμα 240 Παλαιστινίων που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Και στη μια και στην άλλη πλευρά, επρόκειτο κυρίως για γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

