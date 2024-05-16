Τζεβντέτ Γιλμάζ: Αναμένουμε μείωση του πληθωρισμού το καλοκαίρι

Εξοικονόμηση πόρων από το νέο σχέδιο αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ώστε να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις στον αγώνα κατά του πληθωρισμού, δήλωσε ότι αναμένει το καλοκαίρι ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

Ο Γιλμάζ, σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη, είπε ότι αναμένει από την Financial Action Task Force (FATF) να αφαιρέσει την Τουρκία από την «γκρι λίστα» για την αποτυχία της να καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μάλιστα, ο Γιλμάζ ανέφερε ότι η μη αναβάθμιση της Τουρκίας τον Ιούνιο θα ισοδυναμούσε με πολιτική απόφαση από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης.

Ο Γιλμάζ, ο οποίος τον τελευταίο χρόνο ηγήθηκε μιας δραματικής στροφής προς μιας πιο ορθόδοξης οικονομικής πολιτικής, προέβλεψε ότι η ελάφρυνση των τιμών το καλοκαίρι θα βοηθούσε να πειστούν οι σκεπτικιστές Τούρκοι ότι ο πληθωρισμός μειώνεται μετά από χρόνια ανόδου των τιμών.

Για να ενισχύσουν τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας, ο Γιλμάζ και ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ παρουσίασαν ένα σχέδιο «εξοικονόμησης και παραγωγικότητας» τη Δευτέρα που επικεντρώνεται στην παύση κατασκευής περισσότερων νέων κρατικών κτιρίων και την αγορά οχημάτων από δημόσιους οργανισμούς για τρία χρόνια.

Αν και δεν καθόρισαν το ακριβές ποσό εξοικονόμησης στον προϋπολογισμό, ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 100 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (3,1 δισεκατομμύρια δολάρια).

"Φαίνεται ότι θα είναι πολύ πάνω από αυτό", είπε ο Γιλμάζ σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εκτίμηση, μιλώντας στο γραφείο του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

«Πιστεύουμε ότι θα βιώσουμε μια σοβαρή πτώση του πληθωρισμού ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο φέτος», είπε.

«Οι βελτιώσεις σε ορισμένα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή θα επηρεάσουν θετικά την αντίληψη των πολιτών μας» και θα «δημιουργήσουν μια διαφορετική ψυχολογία όσον αφορά τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό».

Ο πληθωρισμός έφτασε στο 70% τον περασμένο μήνα -το υψηλότερο στις αναδυόμενες αγορές εκτός από την Αργεντινή- και αναμένεται να κορυφωθεί τον Μάιο περίπου στο 75%, ποσοστό μετά το οποίο η κεντρική τράπεζα αναμένει να πέσει στο 38% μέχρι το τέλος του έτους.

Πολλοί Τούρκοι παραμένουν δύσπιστοι ότι θα επέλθει ελάφρυνση των τιμών μετά από χρόνια μειωμένων αποταμιεύσεων. Οι ετήσιες προσδοκίες για τον πληθωρισμό ήταν κοντά στο 120% τον περασμένο μήνα και στο 95% για το τέλος του 2024, με βάση την Έρευνα για τον πληθωρισμό των νοικοκυριών στην Τουρκία από το Πανεπιστήμιο Koc και την Konda Research.

Πολιτική αβεβαιότητα

Επί μακρόν μέλος του κυβερνώντος Κόμματος ΑΚΡ (ΑΚΡ), ο Γιλμάζ διορίστηκε τον Ιούνιο του περασμένου έτους για να βοηθήσει στην αναστροφή της ανορθόδοξης πολιτικής ετών υπό τον Ερντογάν, ο οποίος στο παρελθόν είχε ζητήσει μειώσεις επιτοκίων για μείωση του πληθωρισμού.

Η χαλαρή νομισματική πολιτική πυροδότησε μια σειρά συναλλαγματικών κραχ και εκτόξευσε τον πληθωρισμό στα ύψη, μία οικονομική κρίση που επιβαρύνει τη δημοτικότητα του προέδρου.

Αλλά από τότε που ο Ερντογάν επανεξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους, η Άγκυρα μείωσε τους κανονισμούς για να απελευθερώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και προσπάθησε να τονώσει την αναδυόμενη οικονομία της αγοράς. Η κεντρική τράπεζα αύξησε τα επιτόκια στο 50%, από 8,5% τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Γιλμάζ είπε στο Reuters ότι οι περσινές εκλογές άρουν κάθε «πολιτική αβεβαιότητα» σχετικά με την αποφασιστικότητα του Ερντογάν να μειώσει τον πληθωρισμό.

"Δηλώνει ότι στέκεται πίσω από το οικονομικό πρόγραμμα και ότι το υποστηρίζει με κάθε ευκαιρία... Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν αμφιβολίες για αυτό το θέμα", είπε ο Γιλμάζ.

Πρόσθεσε ότι είναι πεπεισμένος ότι η κεντρική τράπεζα θα πετύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό, ακόμη κι αν δεν υπάρξουν δραματικές αλλαγές στο τέλος του έτους.

Οι αναλυτές είπαν ότι το σχέδιο αποταμίευσης και παραγωγικότητας θα βοηθούσε στη συγκράτηση των δαπανών, αλλά ότι απαιτούνται περισσότερες περικοπές, ίσως στους μισθούς του δημόσιου τομέα ή στις συντάξεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό.



