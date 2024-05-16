Σφοδρή επίθεση εναντίον της ΕΠΟ για την απόφαση να διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου χωρίς φιλάθλους, εξαπέλυσε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ερώτηση για τους λόγους που στις 25 Μαΐου το Πανθεσσαλικό δεν θα φιλοξενήσει κόσμο στην αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη, ενώ ο τελικός του Conference League στην OPAP Arena θα πραγματοποιηθεί κανονικά με φιλάθλους τέσσερις μέρες αργότερα, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε:

«Αυτή δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η ελληνική πολιτεία δια των αρμόδιων αρχών, εν προκειμένω της ΕΛΑΣ, δίνει κάθε αναγκαία διαβεβαίωση για να διοργανωθεί με φιλάθλους ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος. Είναι λυπηρό να βλέπουμε έναν τελικό Κυπέλλου Ελλάδος να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, είναι απόφαση όμως της ΕΠΟ, ανεξήγητη θα έλεγα συνολικά η διαχείριση και η απόφαση».

«Πρόκειται για μια αντίφαση που πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επελέγη το μοναδικό γήπεδο της Superleague που δεν έχει τηρήσει τη νομοθεσία για τις κάμερες και αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας. Είναι κρίμα πραγματικά και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά», κατέληξε.

Πριν λίγο η ΕΠΟ απάντησε με επίσημη ανακοίνωση της, στην οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφαση της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Σε απάντηση των όσων ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το γήπεδο διεξαγωγής του Τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, διευκρινίζονται τα εξής.

1. Το γήπεδο διεξαγωγής του Τελικού έχει οριστεί με βάση την προκήρυξη του 2022.

2. Ο νόμος σχετικά με την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ασφαλείας στα γήπεδα ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2024.

3. Το Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν ανήκει στην ΕΠΟ»

