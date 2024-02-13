Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον κατέστησε σαφές χθες Δευτέρα ότι το σώμα αυτό του αμερικανικού Κογκρέσου δεν εννοεί να εξετάσει ως έχει σχέδιο νόμου που διαπραγματεύθηκαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία και προβλέπει ιδίως τη χορήγηση νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Το σχέδιο νόμου για τη βοήθεια σε ξένες χώρες σιωπά για το πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας», υπογράμμισε ο κ. Τζόνσον σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, αναφερόμενος στην μεταναστευτική κρίση στα σύνορα ΗΠΑ/Μεξικού.

Το νομοσχέδιο της Γερουσίας προβλέπει επιπρόσθετες δαπάνες ύψους 95 δισεκ. δολαρίων, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για την υποστήριξη του στρατού της Ουκρανίας. Το ζήτημα συζητείται επί μήνες στο Κογκρέσο κι έχει μετατραπεί στο αντικείμενο μπραντεφέρ ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους και την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν για να συναινέσουν στην χορήγηση νέας βοήθειας στο Κίεβο να σκληρύνει πολύ η πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο.

Και, «απούσης οποιασδήποτε τροποποίησης» από πλευράς Γερουσίας ως προς το ζήτημα αυτό, «η Βουλή των Αντιπροσώπων θα συνεχίσει να εργάζεται ιδία βουλήσει για αυτά τα σημαντικά ζητήματα», πρόσθεσε ο «speaker» Τζόνσον στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

