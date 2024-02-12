Οι σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Ράφα, πόλη της Λωρίδας της Γάζας πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, στοίχισαν τη ζωή σε 67 ανθρώπους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Όπως δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, ο Ασράφ Αλ-Κίντρα, από τις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις χθες το βράδυ στη Ράφα σκοτώθηκαν 67 Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν δεκάδες.

Παράλληλα, οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα πως απελευθέρωσαν δυο ομήρους που κρατούνταν στη Ράφα, κάτι που αποτελεί διακηρυγμένο στόχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο, ανακοίνωσε πως «περίπου εκατό» Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε σφοδρούς ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε προ ημερών τον στρατό του να προετοιμαστεί να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου είναι συγκεντρωμένο αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Η προοπτική αυτή εγείρει ολοένα εντονότερη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

Η Χαμάς -που χθες προειδοποίησε πως τέτοια επιχείρηση θα «τορπίλιζε» οποιαδήποτε συμφωνία για να απελευθερωθούν οι όμηροι ακόμη στα χέρια της στη Λωρίδα της Γάζας- έκρινε πως οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί αποτελούν συνέχεια του «γενοκτονικού πολέμου» που διεξάγει το Ισραήλ και της προσπάθειας βίαιου εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως οι βομβαρδισμοί δεν εγγράφονταν στην έναρξη επίθεσης στη Ράφα, αλλά σε επιχείρηση για να απελευθερωθούν δυο όμηροι, που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς σε νότιους τομείς του Ισραήλ — το έναυσμα αυτού του πολέμου.

«Ο Φερνάντο Σιμόν Μαρμάν, 60 ετών, και ο Λουίς Χαρ, 70 ετών, ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στη Ράφα που διεξήγαγαν από κοινού ο στρατός, η Σιν Μπετ (σ.σ. η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας) και η αστυνομία», σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τρεις υπηρεσίες.

Οι δυο άνδρες, που είχαν απαχθεί στο κιμπούτς Νιρ Ιτσχάκ, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Σίμπα, στο κεντρικό Ισραήλ, για να υποβληθούν σε εξετάσεις, ανακοίνωσε η δομή υγείας. Γιατροί επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε «καλή» και «σταθερή» κατάσταση, είπε στον Τύπο ο Αρνόν Αφέκ, ο διευθυντής του νοσοκομείου, στην πόλη Ραμάτ Γκαν.

«Τρεις τρομοκράτες σκοτώθηκαν στο ακίνητο όπου κρατούνταν» οι όμηροι, σύμφωνα με τον ακόμα προκαταρκτικό απολογισμό του ισραηλινού στρατού, ο οποίος νωρίτερα περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι «διεξήγαγε σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών θέσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Ακόμη περίπου εκατό όμηροι

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν 14 σπίτια και τουλάχιστον τρία ισλαμικά τεμένη σε διάφορους τομείς της πόλης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Πέρα από τους «περίπου εκατό» νεκρούς, δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Ανακωχή μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 και σε αντάλλαγμα 240 παλαιστίνιοι κρατούμενοι στο Ισραήλ. Πριν από τη σημερινή απελευθέρωση των δυο ομήρων, οι αρχές του Ισραήλ λογάριαζαν πως στον παλαιστινιακό θύλακο παρέμεναν 132, ωστόσο εκπρόσωπος του στρατού είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι οικογένειες των 31 ενημερώθηκαν πως είναι νεκροί.

Η Ράφα έχει μετατραπεί στο ύστατο καταφύγιο γα τους Παλαιστίνιους που έχουν παγιδευτεί στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο: σε αχανείς αυτοσχέδιους καταυλισμούς βρίσκονται 1,4 εκατ. άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Στη μεγάλη πλειονότητά τους πρόκειται για εκτοπισμένους από άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου, που έφυγαν για να σωθούν από τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς και τις εχθροπραξίες των τελευταίων τεσσάρων και πλέον μηνών.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή, να «εγγυηθεί την ασφάλεια» των αμάχων. Αρκετά κράτη προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου «ανθρωπιστικής καταστροφής» σε περίπτωση επίθεσης στην πόλη.

Ο ισραηλινός στρατός μπορεί να φτάσει πλέον στη «νίκη» αν «απλώσει το χέρι του», είπε από την πλευρά του χθες ο κ. Νετανιάχου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News, περιγράφοντας τη Ράφα ως το «τελευταίο οχυρό» της Χαμάς.

Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του θα επιτρέψουν «ασφαλή διέλευση του άμαχου πληθυσμού για να μπορέσει να εγκαταλείψει την πόλη», χωρίς να διευκρινίσει πού θα μπορούσαν να πάνε οι Παλαιστίνιοι που κατέφυγαν στη Ράφα.

«Πουθενά»

«Δεν ξέρω πού θα πάμε» σε περίπτωση επίθεσης στη Ράφα, είπε η Φάρα Μοχάμαντ, μητέρα 39 ετών, που εγκατέλειψε την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. «Δεν υπάρχει πλέον καμιά τοποθεσία όπου θα μπορούσαμε να διαφύγουμε», πρόσθεσε η γυναίκα, που έχει χάσει κάθε επαφή με τον σύζυγό της εδώ κι έναν μήνα.

«Στις τρέχουσες συνθήκες» η Ουάσιγκτον «δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, εξαιτίας της πυκνότητας του πληθυσμού», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζοντας πως ο άμαχος πληθυσμός δεν έχει «πουθενά να πάει».

Στην επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου έχασαν τη ζωή τους 1.163 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ —η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του οποίου ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς— έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον πάνω από 28.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εξάλλου η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως σκότωσαν δυο Παλαιστίνιους που φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρια, ο ένας σε οδόφραγμα της κατεχόμενης και προσαρτημένης ανατολικής Ιερουσαλήμ, ο άλλος εναντίον στρατιώτη σε οδόφραγμα κοντά στη Βηθλεέμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής —που ασκεί τις περιορισμένες εξουσίες της σε αυτόνομες περιοχές της Δυτικής Όχθης— ανέφερε πως Παλαιστίνιος 35 ετών σκοτώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις κοντά στη Βηθλεέμ. Αυτός που σκοτώθηκε στην ανατολική Ιερουσαλήμ ήταν κάτοικος της πόλης, 15 ετών, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Περίπου 1,7 εκατ. άνθρωποι από το σύνολο των 2,4 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από το ξέσπασμα του πολέμου στον πλέον κατά μεγάλο μέρος ισοπεδωμένο θύλακο, που παραμένει βυθισμένος σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση. Πολλοί εκτοπίστηκαν πάνω από μια φορά, πάντα προς νότο, καθώς οι μάχες εξαπλώνονταν.

Η Ράφα, που σταδιακά μετατράπηκε σε γιγαντιαίων διαστάσεων καταυλισμό προσφύγων, είναι το τελευταίο αστικό κέντρο όπου δεν έχει εισβάλει ο ισραηλινός στρατός και επίσης η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι εντελώς ανεπαρκής για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, αντιμέτωπου με λιμό και επιδημίες εν μέσω του χειμώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.