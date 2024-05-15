Λίγες ημέρες μετά τον μεγάλο τελικό της Eurovision το περασμένο Σάββατο στο Μάλμε της Σουηδίας και νικήτρια την Ελβετία, η EBU έδωσε την δική της απάντηση για την φετινή επεισοδιακή διοργάνωση και τις καταγγελίες για κακό κλίμα από πολλές αντιπροσωπείες χωρών που συμμετείχαν στον 68ο διαγωνισμό και κατηγορούν τη διοργανώτρια αρχή για «κακό κλίμα».

Για παράδειγμα, το Bambie Thug από την Ιρλανδία δήλωσε μεταξύ άλλων «εμείς είμαστε η Eurovision και όχι η EBU», και ήταν μεταξύ των διαγωνιζόμενων που υπέβαλαν καταγγελία στην EBU για τη διοργάνωση, καθώς παρενοχλούνταν από την ισραηλινή αποστολή αλλά η EBU αδιαφόρησε.

Ανάλογη στάση και από την Angelina Mango από την Ιταλία που μίλησε για πολύ κακό κλίμα εκ μέρους των διοργανωτών στο Μάλμε.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union‎‎, EBU) αναγνωρίζει επισήμως όσα της καταλόγισαν για τη διοργάνωση στο Μάλμε διάφοροι διαγωνιζόμενοι.

Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision δήλωσαν ότι «λυπούνται» που ορισμένες αντιπροσωπείες «δεν σεβάστηκαν το πνεύμα των κανόνων» στη Σουηδία και αναγνώρισε ότι αρκετοί διαγωνιζόμενοι είχαν υποβάλει καταγγελίες.

«Μιλήσαμε με μια σειρά αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σχετικά με διάφορα θέματα που τέθηκαν υπόψη μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Τα διοικητικά όργανα της EBU, μαζί με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, θα επανεξετάσουν τα γεγονότα γύρω από τη Eurovision στο Μάλμε για να προχωρήσουν με θετικό τρόπο και να διασφαλίσουν ότι οι αξίες της εκδήλωσης γίνονται σεβαστές από όλους», αναφέρεται επίσης και τονίζεται ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις των θεμάτων που ανέκυψαν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η απάντηση για τον αποκλεισμό του Ολλανδού Joost Klein

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision υπερασπίστηκαν τον αποκλεισμό του Ολλανδού διαγωνιζόμενου Joost Klein από τον διαγωνισμό.

«Η συμπεριφορά του Joost παραβίασε ξεκάθαρα τους κανόνες του διαγωνισμού που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι υπάρχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλο το προσωπικό και να προστατεύουν την παραγωγή» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της EBU.

«Η εκδοχή των γεγονότων που δημοσιεύτηκε σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνεται στις καταγγελίες που κοινοποιήθηκαν με εμάς και τη σουηδική αστυνομία από το προσωπικό και τους μάρτυρες» τονίζουν οι διοργανωτές.

«Δεν προδικάζουμε τη νομική διαδικασία, αλλά, δεδομένων των συνθηκών του τι συνέβη και του γεγονότος ότι η υπόθεση θα παραδοθεί σύντομα στον εισαγγελέα, δεν θα ήταν σκόπιμο ο Joost να συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό».

Η EBU αναφέρει ότι απόφαση για τον αποκλεισμό του Ολλανδού "Europapa" και υποστηρίχθηκε ομόφωνα από το εκτελεστικό συμβούλιο της EBU, «μετά από ενδελεχή εσωτερική έρευνα».

«Έχουμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της ανάρμοστης συμπεριφοράς στις εκδηλώσεις μας και θα λαμβάνουμε πάντα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των απειλών προς το προσωπικό – ανεξάρτητα από ποιον προέρχονται», καταλήγει η δήλωση.

Με πληροφορίες από BBC





