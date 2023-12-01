Εκεχειρία τέλος. Μετά από 7 ημέρες εκεχειρίας και λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας το Ισραηλ κατηγόρησε τη Χαμάς οτι παραβίασε την κατάπαυση πυρός και εξαπέλυσε μπαραζ βομβαρδισμών στη Γαζα.

BREAKING: Israeli warplanes attack the city of Khan Yunis in southern Gaza. pic.twitter.com/uwqBGv0RdA December 1, 2023

🚨JUST NOW:



Occupation planes bomb Al-Salam Tower opposite Tamraz station in the center of Jabaliya camp in the northern Gaza Strip. pic.twitter.com/e0Ju6BoLUp — Palestine Now. (@PalestineNW) December 1, 2023

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι "παραβίασε τη συμφωνία" και "έριξε ρουκέτες".

«Οι μάχες ξανάρχισαν στη Λωρίδα της Γάζας. Από τις 07:00 η Πολεμική Αεροπορία σε συνεργασία με τα μαχητικά τμήματα επιτέθηκε σε πάνω από 200 τρομοκρατικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες ώρες, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε μια σειρά τρομοκρατικών στόχων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας και στα νότια, στο Khan Yunis και στο Rafih», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού.

חודשה הלחימה ברצועת עזה; החל משעה 07:00 חיל האוויר בשיתוף האוגדות הלוחמות תקפו מעל ל-200 מטרות טרור ברצועת עזה:



בשעות האחרונות כלי טיס של חיל האוויר תקפו שורת מטרות טרור ברחבי רצועת עזה, בצפון הרצועה ובדרומה, בחאן יונס ורפיח >> pic.twitter.com/XH80uEm7OL — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 1, 2023

Πάνω από 60 θάνατοι και δεκάδες τραυματίες στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στην περιοχή

The ceasefire just ended and already over 30 Palestinians have been killed



Israel doesn’t care about Hamas they care about making Gaza unlivable pic.twitter.com/rzuzwliKrT — Jake Shields (@jakeshieldsajj) December 1, 2023

Τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν «πάνω από 60 θανάτους» μετά τη λήξη της ανακωχής σήμερα το πρωί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στο ελεγχόμενο από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση θύλακα.

«Το υπουργείο Υγείας κατέγραψε πάνω από 60 θανάτους», καθώς και «δεκάδες τραυματίες μεταξύ των αμάχων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς», δήλωσε. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, οι τραυματίες γεμίζουν τα νοσοκομεία στη Γάζα που είναι στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Χάρτης των IDF χωρίζει τη Γάζα σε ζώνες με ασφαλείς περιοχές για να κατευθυνθούν οι κάτοικοι

Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση αμάχων της Γάζας για την ασφάλειά τους στο επόμενο στάδιο του πολέμου.

«Ο χάρτης που δημοσιεύτηκε χωρίζει το έδαφος της Γάζας σε ζώνες.. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να προσανατολιστούν και να απομακρυνθούν από συγκεκριμένα μέρη για την ασφάλειά τους εάν απαιτείται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του IDF στην πλατφόρμα X.

The IDF published information regarding the evacuation of Gazan civilians for their safety in the next stage of the war.



The map published divides the territory of Gaza into zones according to recognizable areas. This enables the residents of Gaza to orient themselves and to… — Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023

Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε εναντίον ισραηλινών πόλεων σήμερα το πρωί, σε απάντηση «στα εγκλήματα εναντίον του λαού μας»..

Στο μεταξύ η Χαμάς τόνισε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη «για την επανάληψη του πολέμου και της επιθετικότητας», αφού απέρριψε στη διάρκεια της νύκτας όλες τις προτάσεις για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Η παύση στις 7 εβδομάδες πολέμου επέτρεψε την ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται μετά από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου με εκατοντάδες Παλαιστινίους κρατούμενους και διευκόλυνε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον παράκτιο θύλακα.

Η Χαμάς θα υποστεί «τη χειρότερη νίλα», υπόσχεται ο Ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Η Χαμάς θα υποστεί τώρα τη χειρότερη νίλα», δήλωσε ο Εϊλόν Λεβί προς τους δημοσιογράφους, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν έδωσε νέο κατάλογο με ομήυρους προς απελευθέρωση με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων και ότι εκτόξευσε μια ρουκέτα εναντίον του ισραηλινού εδάφους πριν από το τέλος της εκεχειρίας, που ήταν προγραμματισμένο για τις 07:00.

Σφοδρές μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς διεξάγονται από το πρωί στη Λωρίδα της Γάζας.

Temporary ceasefire ended in Gaza and Israeli warplanes are targeting civilians and children. What are they doing! Complete the genocide! Even if this tweet is going to make me lose my job but: Israel is a criminal terrorist entity pic.twitter.com/sZBcZ41kce — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 1, 2023

Οι νέες εχθροπραξίες ξεκίνησαν μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί, καθώς ο στρατός του Ισραήλ κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «παραβίασε τη συμφωνία» επειδή δεν συμφώνησε να απελευθερώσει και άλλους ομήρους και ότι «έριξε ρουκέτες». Τόνισε πως το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων του για την εξάλειψη της οργάνωσης.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κουντς, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος Ισλαμικός Τζιχάντ, ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση ρουκετών και ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε εναντίον ισραηλινών πόλεων σήμερα το πρωί, σε απάντηση «στα εγκλήματα εναντίον του λαού μας»..

Στο μεταξύ η Χαμάς τόνισε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη «για την επανάληψη του πολέμου και της επιθετικότητας», αφού απέρριψε στη διάρκεια της νύκτας όλες τις προτάσεις για την απελευθέρωση και άλλων ομήρων.

Η Χαμάς θα υποστεί «τη χειρότερη νίλα»

Η Χαμάς θα υποστεί «τη χειρότερη νίλα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών.

Ο Εϊλόν Λεβί κατηγόρησε και αυτός τη Χαμάς ότι δεν έδωσε νέο κατάλογο με ομήρους προς απελευθέρωση με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστίνιων κρατουμένων και ότι εκτόξευσε μια ρουκέτα εναντίον του ισραηλινού εδάφους πριν από το τέλος της εκεχειρίας.

Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

It has only been an hour since the "ceasefire" ended and we're already getting the worst possible footage out of Gaza. pic.twitter.com/JQi0zyeL6U — روني الدنماركي (@Aldanmarki) December 1, 2023

Γιατρός στο νοσοκομείο Άχλι Άραμπ, στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή.

Ceasefire over in #Gaza. Attacks v near this hospital. Bombing consistent. Has humanity given up on the children of Gaza?! 😔 pic.twitter.com/dsyvQeBEWx — James Elder (@1james_elder) December 1, 2023

Στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ακούει σφοδρούς βομβαρδισμούς και βλέπει καπνό να υψώνεται από το ανατολικό τμήμα της πόλης. Οι κάτοικοι φεύγουν από την περιοχή και κατευθύνονται προς το δυτικό τμήμα της Χαν Γιούνις αναζητώντας καταφύγιο.

Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσαν οι IDF.

Το Κατάρ απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να δράσει γρήγορα για να τερματιστεί η βία στη Γάζα

Το Κατάρ, ο βασικός μεσολαβητής ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, απηύθυνε σήμερα έκκληση στη διεθνή κοινότητα να δράσει γρήγορα για να τερματιστεί η βία στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επανέναρξη σήμερα των ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

"Οι βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες ώρες μετά τον τερματισμό της παύσης περιπλέκουν τις προσπάθειες μεσολάβησης και επιδεινώνουν την ανθρωπιστική καταστροφή", υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ σε ανακοίνωσή του.

Σε αυτήν καλεί τη διεθνή κοινότητα να "δράσει γρήγορα για να τερματιστεί η βία", καταδικάζοντας τις επιχειρήσεις που βάζουν "στόχο τους αμάχους, την πρακτική των συλλογικών τιμωριών και τις απόπειρες αναγκαστικού εκτοπισμού πολιτών από την πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας".

Το υπουργείο επιβεβαίωσε εξάλλου ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επιστροφή σε μια ανθρωπιστική παύση. Το Κατάρ παραμένει "αποφασισμένο, μαζί με τους εταίρους του, να συνεχίσει τις προσπάθειες" για να το επιτύχει αυτό και "δεν θα διστάσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να επανέλθει η ηρεμία", προσθέτει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα πηγή προσκείμενη στις διαβουλεύσεις είχε δηλώσει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για νέα ανακωχή στη Γάζα.

Η μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, επέτρεψε την επίτευξη της συμφωνίας για ανακωχή και την παράτασή της δύο φορές.

Η ισχύς της ανακωχής για 7 ημέρες εξέπνευσε σήμερα το πρωί και ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι "παραβίασε τη συμφωνία" και "έριξε ρουκέτες".

Η παύση αυτή επέτρεψε την απελευθέρωση δεκάδων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τριπλάσιου αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές στο Ισραήλ, όπως και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι περίπου 240 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας κατά την επίθεση μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε αντίποινα το Ισραήλ ορκίστηκε να "εξαλείψει" τη Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα από το 2007, σφυροκοπώντας τον παλαιστινιακό θύλακα και εξαπολύοντας στις 27 Οκτωβρίου χερσαία επίθεση που διήρκεσε ως την έναρξη της ισχύος της ανακωχής στις 24 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, πάνω από 15.000 άνθρωποι, εκ των οποίων τουλάχιστον 6.150 παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Οι Ισραηλινοί φαίνεται να τάσσονται υπέρ της επανέναρξης των επιχειρήσεων στη Γάζα

Ισραηλινοί που ρωτήθηκαν στους δρόμους του Τελ Αβίβ τάχθηκαν υπέρ της επανάληψης των επιχειρήσεων του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους αλλά κατηγορώντας τη Χαμάς για την κατάρρευση της ανακωχής.

«Δεν επέστρεψαν όλους αυτούς που κρατούνταν. Δεν επανένωσαν τις οικογένειες. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ξέρετε, δεν διαλέξαμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Ντβιρ Φέλερ. «Έχουμε ακόμα 156 ομήρους στη Γάζα, έχουν ακόμα μωρά εκεί…Δεν θέλουμε αυτό τον πόλεμο, αλλά είμαστε αναγκασμένοι», πρόσθεσε.

Ο στρατός επανέλαβε αεροπορικά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα νωρίς σήμερα, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε την επταήμερη ανακωχή εκτοξεύοντας ρουκέτες.

Η Ισραηλινή Γιάελ Σέγκαλ, 53 ετών, δήλωσε «ανησυχώ πραγματικά γι’ αυτό διότι γνωρίζω ότι είναι απαραίτητο, πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά από την άλλη, όλοι οι όμηροι διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο.

«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα είναι αρκετά έξυπνη για να κρατήσει τους ομήρους ασφαλείς και επίσης οι αθώοι πολίτες της Γάζας, ότι θα είναι επίσης ασφαλείς», δήλωσε.

Ο στρατός δημοσίευσε σήμερα σύνδεσμο που παραπέμπει σε διαδικτυακό χάρτη που δείχνει τη Γάζα να είναι χωρισμένη σε εκατοντάδες περιοχές και ο οποίος σύμφωνα με τον στρατό θα βοηθήσει να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι οδηγίες για μελλοντικές επιχειρήσεις εκκένωσης.

«Το Ισραήλ συνήθως, ξέρετε, στέλνει μηνύματα πριν από τις επιθέσεις και ζητά από τον κόσμο να φύγει από αυτή την περιοχή αλλά η Χαμάς δεν τους αφήνει να φύγουν και μετά κατηγορεί το Ισραήλ και τα θύματα, που είναι αθώοι πολίτες», δήλωσε η Σέγκαλ.

Στις δημοσκοπήσεις, κατά παράδοση οι Ισραηλινοί αξιολογούν πολύ θετικά τον στρατό, όπου η κατάταξη είναι υποχρεωτική και ο οποίος συχνά χαρακτηρίζεται στρατός του λαού.

Ο Ισραηλινός Λίορ Φόουερ δήλωσε: «Νομίζω ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν ό,τι κι αν γίνει. Και δεν πιστεύω ότι η Χαμάς θα παραδώσει όλους τους ομήρους διότι τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινη ασπίδα.

«Άρα εάν τους παραδώσουν όλους, δεν θα έχουν τίποτα για να σταθούν απέναντι στο Ισραήλ διότι το Ισραήλ έχει πολύ ισχυρότερο στρατό από τη Χαμάς. Και εγώ είμαι υπέρ της μάχης κατά της Χαμάς. Και νομίζω θα πρέπει να πληρώσουν για ό,τι έκαναν στο Ισραήλ», δήλωσε.

Μεγάλο μέρος της Γάζας, ενός θύλακα με 2,3 εκατ. ανθρώπους, έχει γίνει ερείπια στην ισραηλινή επίθεση που εξαπολύθηκε ως αντίποινα για την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 240 απήχθησαν ως όμηροι.

Οι αρχές στη Γάζα λένε ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν έως τώρα στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

«Πραγματικά χρειάζεται να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε διότι φοβόμαστε να ζήσουμε στη χώρα μας. Είναι η χώρα μας, έχουμε μια μικρή εβραϊκή χώρα. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε μήπως χτυπηθούμε από ρουκέτες, μήπως γίνουν επιθέσεις αυτοκτονίας», δήλωσε η Τάνια Ρουμπινστάιν.

«Απλά τηλεφώνησα στη φίλη μου και είπα ‘Ελπίζω να μην μας μαχαιρώσουν’. Ήρθαμε απλά για έναν καφέ. Θέλουμε απλά να ζήσουμε. Δεν έχουμε πού αλλού να πάμε».

Η επανέναρξη της εκεχειρίας είναι "απαραίτητη", εκτιμά το Παρίσι

Η Γαλλία έκρινε σήμερα «απαραίτητη» την επανέναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η κατάρρευση της εκεχειρίας είναι πολύ κακή είδηση, είναι λυπηρό, γιατί δεν δίνει καμία λύση και περιπλέκει την επίλυση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν», δήλωσε η επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολόνα στο περιθώριο της COP28 για το κλίμα στο Ντουμπάι.

Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την οποία απελευθερώθηκαν περίπου εκατό όμηροι που κρατούσε η Χαμάς, έληξε σήμερα.

Το Ισραήλ άρχισε εκ νέου τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ενώ το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα τις ρίψεις ρουκετών προς το Ισραήλ.

"Απαιτούμε να ξαναρχίσει η εκεχειρία. Πρέπει. Είναι απαραίτητο τόσο να συνεχιστεί η απελευθέρωση των ομήρων που βρίσκονται τώρα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για 55 ημέρες, όσο και να προσφερθεί περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια και να μπορέσουμε να τη διανείμουμε στη Λωρίδα της Γάζας όπου ο άμαχος πληθυσμός υποφέρει», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός στους δημοσιογράφους.

«Και μετά, για να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα», «πρέπει να το κάνουμε τώρα για να αποκαταστήσουμε έναν πολιτικό ορίζοντα, να επαναφέρουμε στο τραπέζι συγκεκριμένες συζητήσεις για το πώς να ενισχύσουμε την Παλαιστινιακή Αρχή και να επιτύχουμε μια λύση των δύο κρατών που θα ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Είναι η μόνη βιώσιμη λύση, το γνωρίζουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτήν», πρόσθεσε.

Καθώς τέσσερις Γάλλοι εξακολουθούν να θεωρούνται όμηροι ή αγνοούμενοι μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η Κατρίν Κολονά εξέφρασε τη λύπη της που η κατάρρευση της εκεχειρίας ήρθε να διακόψει «αυτό που ελπίζαμε ότι θα ήταν μια δυναμική η οποία θα επέτρεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Τέσσερις Γαλλοϊσραηλινοί αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.