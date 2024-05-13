Η Πρίστινα απαγόρευσε την είσοδο στο Κόσοβο στον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου για το Κόσοβο της σερβικής κυβέρνησης Πέταρ Πέτκοβιτς.

«Οι Αρχές στην Πρίστινα, με άμεση εντολή του 'Αλμπιν Κούρτι (σ.σ. πρωθ. του Κοσόβου), απαγόρευσαν σήμερα στον Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κ. Πορφύριο και στους επτά επισκόπους που τον συνόδευαν την είσοδο στην επικράτεια του Κοσόβου και των Μετοχίων, προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση της Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Πατριαρχείο του Πετς» δήλωσε ο Πέταρ Πέτκοβιτς.

Ανέφερε ότι ο Σέρβος αξιωματικός συνδέσμου ενημέρωσε έγκαιρα την Πρίστινα για το ταξίδι του προκαθήμενου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επίσημη έδρα του Πατριαρχείου στην πόλη Πέτς (Πέκιον) και μόλις 12 λεπτά πριν την έλευση του στα διοικητικά σύνορα έφτασε η αρνητική απάντηση της κυβέρνησης του Κοσόβου.

Από την Πρίστινα δεν επιβεβαιώθηκε ακόμη ότι απαγορεύτηκε η είσοδος στον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο.

Στο Πατριαρχείο στην πόλη Πετς του Κοσόβου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει αύριο Τρίτη, η συνεδρίαση της εαρινής Αρχιερατικής Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από το Πατριαρχείο ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου του Πατριάρχη και των αρχιερέων στο Κόσοβο η Ιερά Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

