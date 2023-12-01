Το Κατάρ παρενέβη για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα, τονίζοντας ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί «περιπλέκουν τις προσπάθειες» για επιστροφή στην εκεχειρία.



Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την επανάληψη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Γάζας».



Τονίζει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται για την επανέναρξη της παύσης των μαχών, αλλά προσθέτει ότι «ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Λωρίδας της Γάζας τις πρώτες ώρες μετά το τέλος της παύσης περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και επιδεινώνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα».



«Το κράτος του Κατάρ επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει κάθε μορφή στοχοποίησης αμάχων», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε πάντως πως η Χαμάς δεν συμφώνησε να απελευθερώσει και άλλους ομήρους, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας, και πως το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων του για την εξάλειψη της οργάνωσης.

Μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε ο στρατός.

