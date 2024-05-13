Ο βασιλιάς Κάρολος παρέδωσε σήμερα επισήμως στον γιο του Ουίλιαμ τον τίτλο του επίτιμου σμήναρχου της Αεροπορίας Στρατού της χώρας (Army Air Corps), έναν τιμητικό τίτλο που φαίνεται πως τον είχε κάποια στιγμή υποσχεθεί στον δευτερότοκο γιο του Χάρι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτική βάση, η οποία σηματοδοτεί και μια σπάνια κοινή εμφάνιση πατέρα-γιου.

Ο Βρετανός μονάρχης, που διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο και υποβάλλεται σε θεραπείες, συνάντησε με αυτήν την ευκαιρία στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους μαζί με τον διάδοχο του θρόνου στο αεροδρόμιο Middle Wallop, στο Χαμσάιρ (νότια Αγγλία).

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας, αν και για λίγο, μια χαρά αναμεμειγμένη με μεγάλη θλίψη έπειτα από 32 χρόνια που πέρασα μαζί σας και θαυμάζοντας τις πολυάριθμες επιτυχίες σας», δήλωσε ο βασιλιάς.

Ο Κάρολος έγινε ο πρώτος επίτιμος σμήναρχος της βρετανικής αεροπορίας στρατού πριν από 32 χρόνια και ανακοίνωσε τον περασμένο χρόνο ότι ήθελε να παραδώσει αυτόν τον τίτλο στον διάδοχό του.

«Είναι πράγματι ένας πολύ καλός πιλότος», δήλωσε ο Κάρολος για τον γιο του, έναν πρώην πιλότο σε ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης για τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Βρετανίας.

Ο μικρότερος γιος του, Χάρι, οι σχέσεις του οποίου με τη βασιλική οικογένεια έχουν ψυχρανθεί και διαμένει πλέον στις ΗΠΑ, υπηρέτησε σε αυτή τη μονάδα του βρετανικού στρατού, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο Αφγανιστάν το 2012, στην οποία ήταν πιλότος ελικοπτέρου Απάτσι.

Για πολύ καιρό παρουσιαζόταν ως εκείνος στον οποίο θα παραχωρούταν αυτός ο τιμητικός τίτλος μετά τον πατέρα του, όμως ο δούκας του Σάσεξ απαρνήθηκε τα βασιλικά καθήκοντά του το 2020, όταν εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν.

Η σημερινή επίσκεψη ήταν η τελευταία κατά σειρά δημόσια εμφάνιση του Καρόλου, στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεών του, μετά την επιστροφή στα καθήκοντά του, σχεδόν τρεις μήνες αφότου τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε πως υποβάλλεται σε θεραπείες για έναν τύπο καρκίνου που δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο 41χρονος Ουίλιαμ επίσης έκανε ένα διάλειμμα από τα επίσημα καθήκοντά του για εβδομάδες φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, επιλέγοντας να περάσει χρόνο μαζί με τη σύζυγό του, αφότου αποκαλύφθηκε πως η Κέιτ υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία για καρκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.