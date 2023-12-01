Νετανιάχου: Η Χαμάς παραβίασε την εκεχειρία – Θα εξαλείψουμε την οργάνωση

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε την Παρασκευή πως η Χαμάς δεν συμφώνησε να απελευθερώσει και άλλους ομήρους, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας, και πως το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων του για την εξάλειψη της οργάνωσης.

Μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 07:00 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Γάζα. Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, πρόσθεσε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη του πλήττουν στόχους της Χαμάς στη Γάζα.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας. Όπως δήλωσε γιατρός στο νοσοκομείο Άχλι Άραμπ, δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς-ISIS έχει παραβιάσει το πλαίσιο. Δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της να απελευθερώσει όλες τις γυναίκες ομήρους σήμερα και έχει εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών πολιτών.



»Με την επανέναρξη των μαχών, τονίζουμε: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους στόχους του πολέμου: την απελευθέρωση των ομήρων, την εξάλειψη της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για τους κατοίκους του Ισραήλ».

Η κατάπαυση του πυρός έληξε το πρωί της Παρασκευής, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον κατάλογο των απαχθέντων που θα απελευθερωθεί το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με πηγές στο Ισραήλ, επετεύχθη συμφωνία την Πέμπτη να επιστρέψουν 10 γυναίκες στο Ισραήλ την Παρασκευή και η Χαμάς έπρεπε να στείλει κατάλογο ομήρων για απελευθέρωση.



Η επταήμερη ανακωχή, που ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και παρατάθηκε δύο φορές, επέτρεψε την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα με αντάλλαγμα δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διευκόλυνε την είσοδο στον παλαιστινιακό θύλακα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ανακωχή στη Γάζα με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρά την επανάληψη των μαχών στο πεδίο, δήλωσε πάντως καλά πληροφορημένη πηγή σχετικά με τις διαβουλεύσεις. Ξένες πηγές επέμεναν, το πρωί της Παρασκευής, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την ανανέωση της συμφωνίας.

