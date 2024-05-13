Απεργία πείνας ξεκίνησαν πέντε Πολωνοί αγρότες διαμαρτυρόμενοι για τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, όπως υποστηρίζουν, τους οδηγούν στην πτώχευση.

Οι αγρότες στην Πολωνία και σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμαρτύρονταν τους τελευταίους μήνες για τις φθηνές εισαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία και τους περιορισμούς που τους επιβλήθηκαν από την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μια ομάδα 14 αγροτών κατέλαβε το κοινοβούλιο της Πολωνίας την περασμένη Πέμπτη και σήμερα οι πέντε που παρέμειναν εκεί είπαν ότι δεν σκοπεύουν να φάνε εωσότου εξασφαλίσουν μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

«Απεργούμε καταρχάς για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης… και σήμερα ξεκινάμε την απεργία πείνας μας», δήλωσε ο αγρότης Γιάροσλαβ Ζαρέμπα, 37 ετών.

Οι αγρότες έχουν ήδη πετύχει παραχωρήσεις από την ΕΕ με επίκεντρο την Πράσινη Συμφωνία και από την πολωνική κυβέρνηση, η οποία είπε ότι θα καταβάλει 2,1 δισεκατομμύρια ζλότι σε επιδοτήσεις για να τους αποζημιώσει από τις χαμηλές τιμές στα σιτηρά, όμως πολλοί λένε ότι αυτό δεν είναι επαρκές.

«Η Πράσινη Συμφωνία… επηρεάζει τη γεωργία μας πολύ, πάρα πολύ», δήλωσε ο Ζαρέμπα. «Υπάρχουν πολλοί κανονισμοί που επηρεάζουν… την αποδοτικότητά μας και την τιμή των προϊόντων μας».

Ο υφυπουργός Γεωργίας Μίχαλ Κολοντζέιτσακ δήλωσε πως οι διαδηλωτές στο κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν την πλειονότητα των αγροτών, οι οποίοι είπαν ότι σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται για τη στήριξή τους.

«Δεν συνιστώ ο πρωθυπουργός να συναντηθεί με εκείνους που εκπροσωπούν αυτό που αποτελεί κυρίως πολιτικό θράσος και δεν εκπροσωπούν τους αγρότες», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Polskie Radio 24.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

