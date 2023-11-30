Η Χαμάς απελευθερώνει άλλους έξι ομήρους-Αναμένεται η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων

Άλλοι έξι Ισραηλινοί – πέντε γυναίκες και ένας έφηβος – που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, απελευθερώθηκαν απόψε και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των απελευθερωθέντων ομήρων ανέρχεται σε οκτώ σήμερα, αφού νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθερες μια 21χρονη και μια 40χρονη.

Ο Μάτζιντ αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διευκρίνισε πως τρεις εκ των έξι ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν απόψε έχουν διπλή υπηκοότητα: ένας με μεξικανική, ένας με ουρουγουανική κι ένας με ρωσική. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογράμμισε επίσης πως οι δύο Ρωσοϊσραηλινές που απελευθερώθηκαν χθες Τετάρτη θα πρέπει να προσμετρηθούν στον σημερινό απολογισμό.

Η Χαμάς είχε διαμηνύσει χθες ότι η απελευθέρωση των δύο Ρωσοϊσραηλινών έγινε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για «την υποστήριξη του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν στο παλαιστινιακό ζήτημα».

Αναμένεται πλέον η αποφυλάκιση 30 Παλαιστινίων που, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, είναι επτά γυναίκες και 23 ανήλικοι.

Από την Παρασκευή, κάθε απόγευμα απελευθερώνονται τουλάχιστον 10 ισραηλινοί όμηροι – γυναίκες και παιδιά – σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση τριπλάσιου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων.

Η υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού επιβεβαιώνει την απελευθέρωση ομήρου με μεξικανική υπηκοότητα

Την απελευθέρωση της Μεξικανοϊσραηλινής Ιλάνα Γκριτσέφσκι που είχε απαχθεί από τη Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, επιβεβαίωσε απόψε η υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), η Αλίσια Μπάρσενα εκφράζει τις ευχαριστίες της στην κυβέρνηση του Κατάρ για την «πολύτιμη μεσολάβηση» του.

Διαβεβαιώνει παράλληλα πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες με σκοπό την απελευθέρωση ακόμη ενός ομήρου με μεξικανική υπηκοότητα, του Οριόν Ερνάντες, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.