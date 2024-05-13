Οι τέσσερις συναυλίες της Αμερικανίδας σταρ Τέιλορ Σουίφτ στο Παρίσι, με τις οποίες ξεκίνησε η ευρωπαϊκή περιοδεία της, προσέλκυσαν 180.000 θεατές από την Πέμπτη έως την Κυριακή, ανακοινώθηκε σήμερα από τον χώρο συναυλιών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αν και αρχικά ο αριθμός των θεατών είχε οριστεί στους 42.000, στη συνέχεια αυξήθηκε σε 45.000 ανά συναυλία, «για πρώτη φορά» στην ιστορία του χώρου "Paris La Défense Arena", διευκρίνισε η αντιπρόεδρός του Μπατίλντ Λορανζετί.

Μεταξύ αυτών, περίπου το 30% ήταν υπήκοοι ξένων χωρών, εκ των οποίων το 20% ήταν Αμερικανοί, είχε πει η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο πριν από τις συναυλίες. Οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων στην άλλη άκρη του Ατλαντικού εξηγούν εν μέρει αυτόν τον ενθουσιασμό.

Οι θεατές στο Παρίσι ξόδεψαν 180 ευρώ κατά μέσο όρο για να αποκτήσουν τα εισιτήριά τους, σύμφωνα με τη Λορανζετί.

Μεταξύ προβών και συναυλιών, η Τέιλορ Σουίφτ, πρόσωπο του 2023 του περιοδικού Time, και η ομάδα της που απαρτίζεται από 200 μέλη πέρασαν 10 ημέρες στον χώρο συναυλιών.

Η έκτη περιοδεία της τραγουδίστριας, που ονομάζεται "The Eras Tour", ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 στις ΗΠΑ, προτού ταξιδέψει στην αμερικανική ήπειρο, την Ασία και την Αυστραλία.

Στα τέλη του 2023 αναδείχθηκε στην πρώτη περιοδεία στην ιστορία που πούλησε εισιτήρια αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ένας αριθμός, ο οποίος αναμένεται να διπλασιαστεί έως το τέλος της στον Καναδά τον Δεκέμβριο.

Το σόου, διάρκειας τριών ωρών και 15 λεπτών, ανατρέχει στα 11 άλμπουμ (από το "Taylor Swift" το 2006), με τα οποία η Τέιλορ Σουίφτ αναδείχθηκε από ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής κάντρι σε μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνιδες της διεθνούς ποπ μουσικής, με 110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως στο Spotify (έναντι 70 για την Μπιγιονσέ ή την Dua Lipa).

Η Τέιλορ Σουίφτ αναμένεται στη συνέχεια να επισκεφθεί τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Λιόν (Γαλλία), τη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και την Αυστρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

