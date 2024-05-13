Σε δηλώσεις του στην Ένωση Ξένου Τύπου της Ρώμης, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός των Πέντε Αστέρων Τζουζέπε Κόντε αναφέρθηκε στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία.

«Στην Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσουμε την ένοπλη σύρραξη, να βγούμε από τη δίνη του πολέμου. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να εργαστούμε για μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία», υπογράμμισε. «Οι προβλέψεις που είχαν γίνει, απέτυχαν. Αν είχαμε κάνει μεγαλύτερες διπλωματικές προσπάθειες, τώρα θα είχαμε πετύχει μια διαφορετική λύση», δήλωσε ο αρχηγός των «πεντάστερων».

Πρόσθεσε δε, ότι το κόμμα του ανήκει στις προοδευτικές δυνάμεις της Ένωσης, ότι χαρακτηρίζεται από «φιλοευρωπαϊκή αλλά και κριτική προσέγγιση» ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ευρωβουλευτές του να στηρίξουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αποτελεί και δικό μας στόχο, αλλά χωρίς η Ευρώπη να συνεχίσει να επικεντρώνεται σε μια "οικονομία πολέμου". Πρέπει να οικοδομήσουμε μια πραγματική, κοινή εξωτερική πολιτική και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα θα αποτελέσει φυσική συνέπεια», πρόσθεσε ο Τζουζέπε Κόντε.

Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, τέλος, ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «παρά την φρικιαστική επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τους τριάντα πέντε χιλιάδες νεκρούς της Γάζας» και ότι «η Ιταλία έπρεπε να υπερψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για τη διεύρυνση των δικαιωμάτων της Παλαιστίνης και όχι να διαλέξει την αποχή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.