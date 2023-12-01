Η ανακωχή η οποία τέθηκε σε ισχύ την 24η Νοεμβρίου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, έλαβε τέλος σήμερα, οι μάχες ξανάρχισαν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ισχύς της συμφωνίας των δυο πλευρών εξέπνευσε στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος αναχαίτισε ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων της αεράμυνας σε περιοχές γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι ξανάρχισε τη μάχη κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Η επιτυχής αναχαίτιση της ρουκέτας έγινε περίπου μια ώρα προτού εκπνεύσει η ισχύς της συμφωνίας βάσει της οποίας τέθηκε εφαρμογή η ανακωχή την 24η Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι έχει παρέλθει η προθεσμία, και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για επέκταση της κατάπαυσης, με το Ισραήλ να μην έχει λάβει νέα λίστα για απελευθέρωση ομήρων όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ Σταύρος Ιωαννίδης.

Η ανακοίνωση των IDF



«Η Χαμάς παραβίασε την επιχειρησιακή παύση και επιπλέον έβαλλε προς το ισραηλινό έδαφος. Ο Ισραηλινός Στρατός ξανάρχισε τη μάχη κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».



«Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού χτυπούν αυτή τη στιγμή στόχους τρομοκρατών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Λεπτομέρειες ακολουθούν» ανακοίνωσαν ακόμα οι IDF.

Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το πρωί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ασράφ αλ-Κίντρεχ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Καν, είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακωχή. Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε από την πλευρά του πως ήταν η δεύτερη — υπενθυμίζοντας πως άλλη μια ρουκέτα είχε εκτοξευθεί λίγη ώρα αφού άρχισε η παύση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άκουσαν να πετούν μαχητικά και drones στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ το Shebab News Agency («Πρακτορείο Ειδήσεων της Νεολαίας»), το οποίο θεωρείται προσκείμενο στη Χαμάς, έκανε λόγο μέσω Telegram για πυρά και εκρήξεις στον τομέα αυτό.

Ούτε τα μέρη, ούτε το Κατάρ, που μεσολαβεί ανάμεσά τους, ανακοίνωσαν παράταση της συμφωνίας. Τυπικά η ανακωχή τερματίζεται σε λίγα λεπτά (στις 07:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

