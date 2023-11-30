Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ, με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση «θα συνεχίσει να επεκτείνει τη διανομή όπλων στους αμάχους». Βίντεο δείχνει έναν πολίτη να πυροβολεί τους δράστες της επίθεσης, μαζί με δύο στρατιωτικούς.



«Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει αποδειχθεί επανειλημμένα τον πόλεμο κατά της δολοφονικής τρομοκρατίας» σημείωσε.



Σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι «η γρήγορη αντίδραση δύο στρατιωτών και ενός αμάχου που εξολόθρευσαν τους τρομοκράτες απέτρεψε μια πιο σοβαρή επίθεση».

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7 November 30, 2023

Πηγή: skai.gr

