Νετανιάχου μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Θα συνεχίσουμε να δίνουμε όπλα στους πολίτες

«Η γρήγορη αντίδραση δύο στρατιωτών και ενός αμάχου που εξολόθρευσαν τους τρομοκράτες απέτρεψε μια πιο σοβαρή επίθεση» - Βίντεο δείχνει έναν πολίτη να πυροβολεί τους δράστες της επίθεσης

Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ, με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες, διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση «θα συνεχίσει να επεκτείνει τη διανομή όπλων στους αμάχους». Βίντεο δείχνει έναν πολίτη να πυροβολεί τους δράστες της επίθεσης, μαζί με δύο στρατιωτικούς. 

«Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει αποδειχθεί επανειλημμένα τον πόλεμο κατά της δολοφονικής τρομοκρατίας» σημείωσε. 

Σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι «η γρήγορη αντίδραση δύο στρατιωτών και ενός αμάχου που εξολόθρευσαν τους τρομοκράτες απέτρεψε μια πιο σοβαρή επίθεση».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ιερουσαλήμ Νετανιάχου
