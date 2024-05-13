Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,46%, με καταγραφή νέων υψηλών 13 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.476,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.471,01 μονάδες (-0,88%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 120,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.014.767 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+5,24%), της Ελλάκτωρ (+2,60%), των ΕΛΠΕ (+2,14%) και της Aegean Airlines (+1,06%),

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,59%), του ΟΤΕ (-2,36%), της Alpha Bank (-1,95%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.781.465 και 5.052.115 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 11,96 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,03 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 62 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink +29,23% και Επίλεκτος +8,57% .

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Yalco -10,00% και Moda Bango (-7,89%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,2500 -0,95%

ALPHA BANK: 1,6120 -1,95%

AEGEAN AIRLINES: 13,3000 +1,06%

VIOHALCO: 5,9900 -0,66%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6200 -1,54%

ΔΕΗ: 11,5400 -1,28%

COCA COLA HBC:31,5000 -0,63%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7600 +2,60%

ΕΛΠΕ: 8,6100 +2,14%

ELVALHALCOR: 1,9980 -0,60%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,0700 -0,37%

ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +0,85%

EUROBANK: 2,0760 -0,14%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0300 +5,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 -0,42%

MOTOR OIL: 27,5000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,2000 -1,45%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,4800 -1,38%

ΟΛΠ:25,2500 +0,60%

ΟΠΑΠ: 15,4200 +0,06%

ΟΤΕ: 14,0900 -2,36%

AUTOHELLAS:12,8800 -0,16%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8700 +0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 -2,59%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,5300 -1,33%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

