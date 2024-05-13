Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.
Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε συνολικά κέρδη 2,46%, με καταγραφή νέων υψηλών 13 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.476,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,54%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.471,01 μονάδες (-0,88%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 120,59 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.014.767 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,70%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+5,24%), της Ελλάκτωρ (+2,60%), των ΕΛΠΕ (+2,14%) και της Aegean Airlines (+1,06%),
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-2,59%), του ΟΤΕ (-2,36%), της Alpha Bank (-1,95%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,54%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.781.465 και 5.052.115 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 11,96 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,03 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 62 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink +29,23% και Επίλεκτος +8,57% .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Yalco -10,00% και Moda Bango (-7,89%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,2500 -0,95%
ALPHA BANK: 1,6120 -1,95%
AEGEAN AIRLINES: 13,3000 +1,06%
VIOHALCO: 5,9900 -0,66%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6200 -1,54%
ΔΕΗ: 11,5400 -1,28%
COCA COLA HBC:31,5000 -0,63%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,7600 +2,60%
ΕΛΠΕ: 8,6100 +2,14%
ELVALHALCOR: 1,9980 -0,60%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,0700 -0,37%
ΕΥΔΑΠ: 5,9000 +0,85%
EUROBANK: 2,0760 -0,14%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 6,0300 +5,24%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 -0,42%
MOTOR OIL: 27,5000 αμετάβλητη
JUMBO: 27,2000 -1,45%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,4800 -1,38%
ΟΛΠ:25,2500 +0,60%
ΟΠΑΠ: 15,4200 +0,06%
ΟΤΕ: 14,0900 -2,36%
AUTOHELLAS:12,8800 -0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8700 +0,26%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3000 -2,59%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,5300 -1,33%
