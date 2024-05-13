Μήνυμα στη νέα πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας να σεβαστεί τη Συμφωνία των Πρεσπών έστειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη Συμφωνία των Πρεσπών και στην ενσωμάτωση της Βόρειας Μακεδονίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου έγινε απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον για το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος παραβίασε τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποκαλώντας τη χώρα «Μακεδονία» και όχι «Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι το συνταγματικό της όνομα, κατά τη διάρκεια της τελετής για την ορκωμοσία της.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάφερε ότι «καθώς σχηματίζεται νέα κυβέρνηση και επιλέγεται ένας νέος πρωθυπουργός, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σημασία της τήρησης των διεθνών συμφωνιών και τα οφέλη της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Διεθνής σάλος για το «Μακεδονία» της Σιλιάνοφσκα

Οι δηλώσεις της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία ορκίστηκε στο όνομα της «Μακεδονίας» και όχι στη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουν προκαλέσει διεθνή σάλο.

Η ίδια πάντως όχι μόνο εμφανίζεται αμετανόητη και προκλητική, αλλά σκληραίνει και τη στάση της. Αρχικά σε ανάρτησή της σήμερα συνέχιζε να αποκαλεί τη χώρα της «Μακεδονία» ενώ το υπουργείο εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας την «άδειαζε». Η Σιλιάνοφσκα επανήλθε λίγο αργότερα μέσω ανακοίνωσης, όπου ισχυρίζεται πως έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα «Μακεδονία» επικαλούμενη το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, ενώ υποστηρίζει ότι δεν παραβίασε το Σύνταγμα της χώρας, καθώς υπέγραψε το επίσημο κείμενο του προεδρικού όρκου με τη συνταγματική ονομασία της χώρας.

Στη Βόρεια Μακεδονία η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Μέσα σε αυτό το έκρυθμο κλίμα η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών για τη Δημόσια Διπλωματία, Liz Allen, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Βόρεια Μακεδονία το διάστημα 12 - 20 Μαΐου "προκειμένου να εμβαθύνει τις σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να προωθήσει τους κοινούς στόχους της περιφερειακής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, σημειώνεται πως η Liz Allen θα τονίσει τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες που οι ΗΠΑ μοιράζονται με τους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία των ελεύθερων και ανοιχτών κοινωνιών από κακόβουλες επιρροές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

