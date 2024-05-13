Το πρώτο εμπορικό διαστημικό αεροπλάνο στον κόσμο πρόκειται να απογειωθεί, το οποίο θα πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) σε χαμηλή τροχιά στη Γη φέτος, μεταφέροντας πάνω από 3.540 κιλά φορτίου.

Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος, το «Dream Chaser» της Sierra Space, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί οριζόντια σε διάδρομο όπως ένα παραδοσιακό αεροσκάφος, ολοκλήρωσε τις δοκιμές.

Αν και η πρώτη πτήση θα είναι μια μη επανδρωμένη αποστολή, τελικά θα μεταφέρει αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό, όπως το Crew Dragon του SpaceX .

Μαζί με τη SpaceX και την Boeing, η Sierra Space είναι μια από τις εταιρείες που επιλέχθηκαν από τη NASA πριν από μια δεκαετία για την αποστολή ανθρώπων και εξοπλισμού στον ISS.

Σύμφωνα με τη Sierra Space, η οποία εδρεύει στο Λούισβιλ του Κολοράντο, το Dream Chaser μόλις ολοκλήρωσε «αυστηρές» δοκιμές στη μονάδα δοκιμών Neil Armstrong της NASA στο Sandusky του Οχάιο και σύντομα θα αποσταλεί στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα πριν από την εναρκτήρια εκτόξευση στον ISS.

Πηγή: skai.gr

