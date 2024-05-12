Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση των χορευτών της Μαρίνας Σάττι. Συγκεκριμένα, δυο από τους χορευτές της ελληνικής συμμετοχής στον διαγωνισμό της Eurovision μίλησαν σε τηλεοπτικό σταθμό του Αζερμπαϊτζάν δηλώνοντας «Έλληνες Τούρκοι της δυτικής Θράκης».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, καθώς η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και κάνει λόγο για μουσουλμανική μειονότητα της περιοχής.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ένας εκ των δυο χορευτών της ελληνικής συμμετοχής πήρε θέση μέσω του προφίλ του στο Instagram. Συγκεκριμένα σε story του ανέφερε ότι: «Θέλω να ζητήσω συγνώμη για τη παρεξήγηση κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνέντευξης που δώσαμε σχετικά με την υπέροχη συνεργασία που είχαμε με την Μαρίνα Σάττι και προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε ότι η συνέντευξη διαστρεβλώθηκε.

Όταν είπαμε ότι είμαστε Έλληνες Τούρκοι δεν εννοούσαμε ότι είμαστε Τούρκοι πολίτες. Η αλήθεια είναι απλή. Είμαι Έλληνας πολίτης και ο Χούσο (ο άλλος χορευτής) είναι Γερμανός πολίτης, γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στη Γερμανία. Προφανώς μιλάμε και τουρκικά και πάντα θέλουμε και ευχόμαστε οι δυο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, να ζουν ειρηνικά».

Πηγή: skai.gr

