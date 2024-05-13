Παραιτείται από το Ιδρυμα Gates η Μελίντα Γκέιτς

Παραιτείται από την προεδρία του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates Foundation, του οποίου ηγείται (μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς) από το 2000, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης που σύναψε με τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκειτς, η Φρεντς Γκέιτς δήλωσε πως θα λάβει επιπλέον ποσό ύψους 12,5 δισ. δολ. για το φιλανθρωπικό της έργο. Παράλληλα, ανέφερε πως σχεδιάζει να εστιάσει τη φιλανθρωπική της δραστηριότητα σε ομάδες που επικεντρώνονται στις γυναίκες και τις οικογένειες".

"Δεν είναι μια απόφαση που έλαβα ελαφρά τη καρδία", αναφέρει η Γκέιτς σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο X. "Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για το ίδρυμα που χτίσαμε μαζί με τον Μπιλ και για το εξαιρετικό του έργο που αφορά την αντιμετώπιση ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο."

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δήλωσε πως πρόκειται να αποχωρήσει από το ίδρυμα στις 7 Ιουνίου και πως αναμένεται να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τη μελλοντική φιλανθρωπική της δράση στο εγγύς μέλλον.

Ο Οργανισμός θα μετονομαστεί σε Gates Foundation με τον Μπιλ Γκειτς να είναι ο μοναδικός πρόεδρος, δήλωσε ο CEO του Ιδρύματος Mark Suzman.

Λυπάμαι που φεύγει"

"Λυπάμαι που φεύγει η Μελίντα, αλλά είμαι σίγουρος ότι το αποτύπωμά της από το μελλοντικό φιλανθρωπικό της έργο θα είναι τεράστιο" ανέφερε ο Μπιλ Γκειτς σε δική του ανάρτηση στο X. "Σε ό,τι αφορά το μέλλον, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος στο έργο του Ιδρύματος σε όλες τις στρατηγικές μας, και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που έχουμε, με στόχο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο" συμπλήρωσε.

Η αποχώρηση της Φρεντς Γκέιτς από το ίδρυμα είχε προαναγγελθεί εδώ και χρόνια και συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2021 οπότε και ανακοινώθηκε το διαζύγιό της με τον Μπιλ Γκέιτς. Εκείνη την περίοδο είχαν δηλώσει ότι θα διανύσουν μια μεταβατική περίοδο, έως το 2023, ώστε να διαπιστώσουν αν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιβλέπουν το τεράστιο φιλανθρωπικό τους ίδρυμα.

Ο Suzman είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο του 2021 ένα εναλλακτικό σχέδιο ώστε να "διασφαλιστεί η συνέχιση του έργου του ιδρύματος."

"Αν μετά από δυο χρόνια αποφασίσει κάποιος από τους δυο ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται κατέχοντας κοινή θέση στην προεδρία, η Φρεντς Γκέιτς θα παραιτηθεί από την θέση της" είχε δηλώσει ο Suzman.

