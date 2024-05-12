Μήνυμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε από τη συγκέντρωση στο Γαλάτσι ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα (top channel) , στο τέλος της ομιλίας του κατά τη συνάντηση με Αλβανούς μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα, ο Έντι Ράμα δήλωσε:

«Ζητώ συγγνώμη για οποιοδήποτε λάθος νομίζετε ότι έχω κάνει, αλλά ποτέ δεν πρόδωσα αυτούς που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, έστω και μια φορά για αυτήν την εξαιρετική τιμή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν άνδρα στη ζωή του να ηγείται της χώρας του. Δεν υπάρχει καμία υλική, οικονομική, οικονομική δύναμη, άτομο ή κράτος που να μπορεί να με δελεάσει ή να με πιέσει να λειτουργήσω πίσω από την πλάτη σας και να παραβιάσω τα συμφέροντα. Αυτή ήταν η πιο όμορφη επίσκεψή μου στην Αθήνα και δεν το πιστεύω θα υπάρξει ομορφότερη».

Θα ήθελα επίσης να στείλω εκ μέρους σας ένα μήνυμα στον φίλο μου που εκλέχτηκε από τον λαό αυτής της χώρας για να ηγηθεί της Ελλάδας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 1886 ο ποιητής μας Naim Frasheri έγραψε το ποίημά του στα ελληνικά «Ο αληθινός πόθος των Αλβανών». Ας ζήσουμε με όλους τους γείτονες με τάξη και ειρήνη, ας μην γίνουμε εχθροί και ας πολεμήσουμε. Πολλά ευχαριστώ από εμένα και τους Αλβανούς της Ελλάδας.

