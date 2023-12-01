Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έχει πλέον πρεσβευτή στην Κίνα.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπιλάλ Καρίμι έφθασε στην Κίνα στο τέλος Νοεμβρίου για να αναλάβει τα καθήκοντά του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το υπό τους Ταλιμπάν υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για τον πρώτο επισήμως διαπιστευμένο εκπρόσωπο του Αφγανιστάν σε ξένη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021.

«Είναι ο επισήμως διαπιστευμένος πρεσβευτής του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αμπντούλ Καχάρ Μπαλκί προσθέτοντας ότι είναι ο πρώτος αξιωματούχος που αναλαμβάνει τέτοιο αξίωμα από το 2021.

Ο προηγούμενος αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος είχε σταλεί στην πρεσβεία του Αφγανιστάν στο Πεκίνο ήταν επιτετραμμένος, μια θέση η οποία δεν απαιτεί πρεσβευτικά διαπιστευτήρια προς την φιλοξενούσα χώρα - κάτι που εξαρτάται από την επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης του απεσταλμένου.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει εκτός του ωραρίου λειτουργίας του.

Η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει αν θεωρεί αυτή την κίνηση βήμα προς την επίσημη αναγνώριση.

Καμία χώρα, περιλαμβανομένης της Κίνας, δεν έχει επισήμως αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν μετά την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν και την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα.

Τον Σεπτέμβριο η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που όρισε επισήμως νέο πρεσβευτή στο Αφγανιστάν από τότε που οι Ταλιμπάν βρέθηκαν στην εξουσία.

Πολλές άλλες χώρες έχουν επιτετραμμένους ή πρεσβευτές που είχαν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε τη στήριξη του ΝΑΤΟ.

