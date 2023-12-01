Το Ισραήλ μπορεί να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας είτε μέσω συνομιλιών είτε με «άλλα μέσα», δήλωσε στο Reuters ο υποδιευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Οντάντ Γιόζεφ στο Ντουμπάι, στο περιθώριο των εργασιών της COP28, επιμένοντας ότι το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και «να καταστρέψει την Χαμάς» μετά την λήξη της προσωρινής ανακωχής και την επανάληψη των πολεμικών συγκρούσεων.

«Φυσικά θα φθάσουμε πάλι σε ένα σημείο που θα θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι οι απαχθέντες μας θα απελευθερωθούν...εν μέρει αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω κάποιων συνομιλιών, αλλά εν μέρει θα μπορούσε να γίνει με άλλα μέσα», είπε χωρίς να δώσει κάποιο στοιχείο γι' αυτό που εννοεί.

Ο ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η καταστροφή της Χαμάς σημαίνει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση «δεν θα αποτελεί πλέον στρατιωτική απειλή» για το Ισραήλ ή την περιοχή και ότι δεν θα έχει «πολιτική επιρροή» στην Γάζα.

Περιγράφοντας τον πόλεμο ως «πολύπλοκη αποστολή», ο αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ισραήλ τηρεί το Διεθνές Δίκαιο και επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των παράπλευρων απωλειών «κατά το δυνατόν». «Πολεμούμε την Χαμάς. Δεν πολεμούμε τον παλαιστινιακό λαό. Είναι και δικός μας στόχος η ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωών αμάχων, Ισραηλινών ή Παλαιστινίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

