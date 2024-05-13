Ο Αλέξης Τσιπρας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, για τις πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η πιστή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών και η συνεργασία των δύο χωρών τόσο για την ευρωπαική προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας όσο και για την ειρήνη και τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων, σε μία περίοδο μεγάλων εντάσεων στην περιοχή.

Επεσήμαναν πόσο υποκριτικός και επικίνδυνος είναι ο εθνικιστικός λαϊκισμός, που αναπτύχθηκε και στις δυο πλευρές.

Και συμφώνησαν το επόμενο διάστημα να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την εφαρμογή της Συμφωνίας, την προώθηση των σχέσεων των λαών της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας και την ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

