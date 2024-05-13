Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Τι προβλέπει ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης, για την εβδομάδα 13/05 - 19/05.

Κριός

Αισθητή η παρουσία του Ερμή στο ζώδιό σας. Πληθαίνει την κινητικότητα, αλλά και την οχλαγωγία γύρω σας. Η Νέα Σελήνη που έχει ήδη ξεκινήσει στον Ταύρο σάς επιστρατεύει σε οικογενειακές υποχρεώσεις, ή βγάζει στην επιφάνεια ξεχασμένες υποθέσεις που θα απαιτήσουν, ή θα πιέσουν για τη διευθέτησή τους. Μην ξεχνάμε και την παρουσία του Άρη στο ζώδιό σας που τονίζει τη νευρικότητα, αλλά και τη δημιουργικότητά σας. Η καλή του όψη με τον Πλούτωνα σας βοηθά να κερδίσετε μάχες ή να αποφύγετε τα χειρότερα. Τέλος, η Αφροδίτη στον Ταύρο ενισχύει την τύχη στα ερωτικά και στα οικονομικά σε μεσαία κλίμακα.

Ταύρος

Οι μέρες θα κυλήσουν γρήγορα με την επιτάχυνση της πορείας του Ερμή που ετοιμάζεται να περάσει στο ζώδιό σας. Η παρουσία της Αφροδίτης στο ζώδιό σας, παρέχει μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε οποιαδήποτε κακεντρέχεια, ή απειλή τρίτων. Ο Άρης δρα στο παρασκήνιο από τη θέση του στον Κριό, κάτι το οποίο πρέπει να προσέξετε. Ο Δίας διατηρεί τη στενή του προσέγγιση με τον Ουρανό, φέρνοντας αιφνίδια, αναπάντεχα περιστατικά. Τα αισθηματικά σας θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα, χωρίς όμως να διασαφηνίζονται. Οι πιο φιλόδοξοι του ζωδίου σας θα απορροφηθείτε από νέα περιστατικά στην εργασία και στην καριέρα σας γενικότερα.

Δίδυμοι

Οι μέρες που ακολουθούν δεν είναι κακές, αλλά ούτε εύκολες, καθώς υποχρεώσεις και έκτακτα γεγονότα αυξάνουν τον κόπο που πρέπει να καταβάλετε και περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο σας. Ο Άρης και ο Ερμής μαζί στον Κριό σας κάνουν ευφάνταστους, θαρραλέους και αρκετά ριψοκίνδυνους. Διατηρήστε όμως ένα μέτρο στον τρόπο που εκφράζετε αυτές τις ιδιότητες, προκειμένου να μην προκύψουν ασύμφορες συνέπειες. Τα αισθηματικά σας είναι σε μετάβαση και το βαρύ κλίμα στον επαγγελματικό τομέα, αρχίζει και ελαφραίνει. Προσπαθήστε να βρείτε λύσεις σε τρέχοντα οικονομικά θέματα με κάθε τρόπο.

Καρκίνος

Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο χρωματίζει τις μέρες που ακολουθούν, υποχρεώνοντάς σας να κινηθείτε ρεαλιστικά και πρακτικά. Τα εξωτερικά γεγονότα που θα προκύψουν θα είναι πολλά και θα απορροφήσουν την προσοχή και τον χρόνο σας. Στον οικογενειακό, ή αισθηματικό τομέα, κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα έκτακτο πρόβλημα και πρέπει ή να τον βοηθήσετε, ή να τον κατανοήσετε. Παρά την ένταση των ημερών, το διάστημα είναι κατάλληλο για να πάρετε αποφάσεις ή να ταξιδέψετε.

Λέων

Ήλιος, Ουρανός, Δίας και Αφροδίτη στον Ταύρο, δημιουργούν έναν συνωστισμό περιστάσεων αλλά και ανθρώπων στον επαγγελματικό τομέα. Προσέξτε κάθε εξέλιξη σε αυτό το θέμα και αποφύγετε λανθασμένες κινήσεις, ή άκαιρες πρωτοβουλίες. Πάντως, μέρα με τη μέρα το κλίμα βελτιώνεται και εσείς συνειδητοποιείτε τι πρέπει να κάνετε και τι να αποφύγετε στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Επιμεληθείτε τις δημόσιες εμφανίσεις σας και κάντε κινήσεις που θα τονώσουν, ή θα αυξήσουν τη δημοτικότητά σας.

Παρθένος

Λίγο – λίγο το κλίμα βελτιώνεται και για σας και συνέρχεστε μετά από δυο δύσκολους μήνες που προηγήθηκαν. Οι μέρες είναι πιο κατάλληλες για να πάρετε πρωτοβουλίες, προκειμένου να προωθήσετε υποθέσεις που έχουν καθυστερήσει, νομικής κοινωνικής, αλλά και επιχειρηματικής φύσεως. Ο Ερμής στον Κριό θα διατηρήσει για λίγο ακόμα τη νευρικότητά σας, όσο και τις πιέσεις που θα δεχτείτε από το περιβάλλον σας. Οι σπουδαστές αλλά και οι έμποροι του ζωδίου σας, μπορείτε να ελπίζετε σε σύντομες επιτυχίες και στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων σας.

Ζυγός

Ο Άρης απέναντι από το ζώδιό σας, φέρνει έναν απόηχο πρόσφατων δυσκολιών, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο κακός, όσο θα νομίσετε στην αρχή. Η Αφροδίτη που είναι κυβερνήτης του ζωδίου σας, από τη θέση της στον Ταύρο βοηθά στην υλοποίηση σκέψεων, ή συζητήσεων με τρίτους από το παρελθόν. Γενικότερα, η περίοδος αυτή έχει ένα μεταμορφωτικό χαρακτήρα και τα γεγονότα, ή η ανθρώπινη συμπεριφορά συχνά εξυπηρετούν την κάλυψη των δικών σας αναγκών, ή συνηγορούν στην προώθηση των επιδιώξεών σας.

Σκορπιός

Χαρακτηριστική θα είναι η κίνηση στον εργασιακό χώρο, οι επιδόσεις σας βελτιώνονται, τα πράγματα τρέχουν γρηγορότερα και με δυο λόγια, κερδίζετε το χαμένο χρόνο του Απριλίου, ή αποκαθίσταται μια τάξη που είχε χαθεί για αρκετό διάστημα, από βασικούς τομείς της ζωής σας. Η Αφροδίτη στον Ταύρο τονίζει τις ερωτικές σας ανάγκες και ο Δίας με τον Ουρανό δίπλα της θα παίξουν μαζί σας μια δύσκολη, αλλά ενδιαφέρουσα παρτίδα. Από εσάς θα κριθεί η κατάκτηση και η επιτυχία σε αυτήν την αναμέτρηση.

Τοξότης

Ενδιαφέρουσα η περίοδος, χωρίς να είναι ούτε ήρεμη όμως, ούτε εύκολη. Είναι όμως πολύ πιο ζωντανή από τους προηγούμενους μήνες. Η Άνοιξη προχωρά δυνατά και επεισοδιακά δίνοντάς σας νέες εντυπώσεις και καινούριες εικόνες. Η διάθεσή σας βελτιώνεται και οι προκλήσεις του πεπρωμένου πληθαίνουν. Χωρίς να μπορείτε να προσδιορίσετε τι και πώς, νιώθετε εσωτερικά καλύτερα όπως και έχετε την αυτοπεποίθηση ότι μπορείτε να πετύχετε γρηγορότερα αυτά που δεν μπορούσατε πριν!

Αιγόκερως

Ο πλανητικός συνωστισμός στον Ταύρο δίνει έμφαση στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα, αλλά και σε σχέσεις αγάπης με ανθρώπους του στενού ή του ευρύτερου περιβάλλοντός σας. Οι πλανητικές όψεις που διαμορφώνονται εξυπηρετούν την κάλυψη των αναγκών σας, βοηθούν την προβολή σας εκεί που θέλετε να φανείτε, αλλά δίνουν και την ευκαιρία να πετύχετε κάτι σημαντικό, ή να ψυχαγωγηθείτε ουσιαστικά. Στο χέρι σας είναι να αποδειχτείτε παραγωγικότεροι και να ζήσετε δυνατές, ερωτικές στιγμές.

Υδροχόος

Τα πράγματα για σας είναι λίγο αμφίρροπα ή διχασμένα. Πρωτοβουλίες και επιθυμίες που έχετε, οι πρώτες αποδίδουν, οι δεύτερες υλοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια περιστασιακή σειρά πιέσεων, ή υποχρεώσεων στον άξονα σπίτι - εργασία που θα σας προβληματίσει πολύ ως προς τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αποφύγετε. Τέλος, γίνετε περισσότερο προνοητικοί αλλά και προσεκτικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας για να μην εξανεμιστούν.

Ιχθείς

Περίοδος δράσης, κινήσεων, αλλά και αύξησης μετακινήσεων αυτό το σύντομο διάστημα. Πολλά πράγματα αποκτούν καινούρια υπόσταση, συμπεριφορές ανθρώπων αλλάζουν, όπως και διάφορα προγράμματα ή σχέδια που έχετε κάνει. Μην απογοητεύεστε από τις αλλαγές αυτές, ξέρω ότι έχετε δοκιμαστεί πολύ πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά όλα, παρά τη συνεχή μεταβλητότητά τους, αποσκοπούν στο δικό σας καλό, που καθυστερεί ακόμα να φανεί. Δείτε πιο αισιόδοξα το μέλλον και αντέξτε το βάρος της σκιάς του Κρόνου που σταθερά σας συντροφεύει.

Πηγή: skai.gr

