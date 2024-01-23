Στην Άγκυρα αύριο ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί για συνομιλίες με Ερντογάν για τη Γάζα

Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη, στην Άγκυρα, έπειτα από δύο αναβολές της επίσκεψής του, για να έχει συνομιλίες με τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο τουρκική διπλωματική πηγή.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανακοίνωσε επίσης την επίσκεψη στην Τουρκία του αρχηγού του ιρανικού κράτους, η οποία είχε ήδη ανακοινωθεί στα τέλη Νοεμβρίου και μετά στις αρχές Ιανουαρίου έπειτα από μια διπλή επίθεση που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 89 ανθρώπους και την ευθύνη είχε αναλάβει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή Χαμάς και για τα μέσα για να εμποδισθεί η επέκτασή του, την ώρα που αυξάνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Κατηγορώντας το Ισραήλ, ο πρόεδρος Ραϊσί ορκίσθηκε το Σάββατο να εκδικηθεί το θάνατο πέντε Ιρανών, μελών των Φρουρών της Επανάστασης, που σκοτώθηκαν σε πλήγμα στη Συρία.

Αναμένεται επίσης ότι οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν διμερή θέματα, μεταξύ των οποίων οι τουρκοϊρανικές εμπορικές σχέσεις και το άνοιγμα ενός νέου μεθοριακού περάσματος μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Σ' αυτή την πρώτη επίσκεψή του στην Τουρκία, ο Ραϊσί θα συνοδεύεται από μια «υψηλού επιπέδου πολιτική και οικονομική αντιπροσωπεία», υπογραμμίζει το πρακτορείο IRNA.

Πηγή: skai.gr

