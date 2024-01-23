Κατάρ: Σε ξέλιξη διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σε εξέλιξη φέρεται να είναι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κατάρ, όπως δημοσιεύουν οι Times of Israel.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «οι προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ φέρεται να έχει υποβάλει πρόταση μέσω του Κατάρ και της Αιγύπτου, σύμφωνα με την οποία θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός έως και δύο μήνες, με αντάλλαγμα τη σταδιακή απελευθέρωση των υπόλοιπων 136 ομήρων στη Γάζα.

Αν και η πρόταση δεν αποδέχεται τις αιτιάσεις της Χαμάς για τερματισμό του πολέμου, φαίνεται ωστόσο ότι είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ αναφέρεται σε δίμηνη εκεχειρία από τις άλλες που μετρούσαν ημέρες, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό αμερικάνικο ιστότοπο Axios, ο οποίος επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η πρόταση δεν συνεπάγεται τον τερματισμό του πολέμου, θα πρόκειται για δεύτερη ανακωχή, όπως εκείνη με διάρκεια μιας εβδομάδας που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατούμενων.

Η πρόταση του Ισραήλ προβλέπει την επιστροφή των ομήρων στη ζωή και των πτωμάτων κατά φάσεις, η πρώτη από τις οποίες θα αφορά γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Θα ακολουθήσουν οι γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό, οι άνδρες ηλικίας κάτω των 60 που δεν ανήκουν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, κατόπιν οι άρρενες ισραηλινοί στρατιωτικοί και, στην τελευταία φάση, τα πτώματα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, Ισραήλ και Χαμάς θα συνεννοηθούν εκ των προτέρων για τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφήνονται ελεύθεροι για κάθε όμηρο ανά κατηγορία και κατόπιν για τα ονόματά τους, πάντα σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του χθες με μέλη οικογενειών ομήρων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε ισραηλινή «πρωτοβουλία», προσθέτοντας ωστόσο πως δεν είναι σε θέση να «αποκαλύψει λεπτομέρειες» για αυτή, σύμφωνα με τον Τύπο.

