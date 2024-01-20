Για πιθανότητα γενικευμένης κλιμάκωσης κάνουν λόγο πλέον διεθνείς αναλυτές, μετά την πυραυλική επίθεση των Ισραηλινών σε βάση στη Συρία, και συγκεκριμένα στη Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν πέντε υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν κατηγόρησαν ευθέως το Ισραήλ για την επίθεση και απείλησε με σημαντικά αντίποινα. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, ηγετικά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης φέρονται να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τη Χαμάς και να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις εναντίον του Ισραήλ, την ίδια στιγμή που οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν πυραυλικές εγκαταστάσεις των Χούθι, στην Υεμένη.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν μια «επιθετική και προκλητική» πράξη του Ισραήλ, καλώντας τους διεθνείς παράγοντες να τις καταδικάσουν.

Ανώτερα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης είναι παρόντες στη Συρία από τότε που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος εκεί το 2011, υποστηρίζοντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η επίθεση του Σαββάτου έλαβε χώρα στη συνοικία Mazzeh, στη νοτιοδυτική Δαμασκό, μια περιοχή όπου βρίσκεται ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, καθώς και η έδρα του ΟΗΕ στη Δαμασκό, πρεσβείες και εστιατόρια.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι επιθέσεις σκότωσαν τον αρχηγό πληροφοριών του IRGC στη Συρία και τον αναπληρωτή του, καθώς και άλλα μέλη της Φρουράς.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Δεν υποχωρεί ο Νετανιάχου - Επιμένει για έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σήμερα πως επανέλαβε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο μιας «παλαιστινιακής κυριαρχίας», επιμένοντας στην «απαίτηση» για ασφάλεια.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη χθες για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε, μετά το πέρας της συνομιλίας, ότι είναι ακόμη πιθανό ο Νετανιάχου να αποδεχθεί μια κάποια μορφή ενός παλαιστινιακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε την πολιτική του, βάσει την οποίας μόλις η Χαμάς εξοντωθεί, το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα συνιστά πλέον μια απειλή για το Ισραήλ, μια απαίτηση που αντικρούει στο αίτημα για παλαιστινιακή κυριαρχία», ανέφερε σήμερα το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Χθες, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε πως ο Τζο Μπάιντεν «συνεχίζει να πιστεύει στην προοπτική και την πιθανότητα» ενός παλαιστινιακού κράτος, όμως «αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί».

Μία ημέρα πριν, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως «το Ισραήλ πρέπει να έχει τον έλεγχο της ασφάλειας στο σύνολο των εδαφών που βρίσκονται δυτικά του Ιορδάνη. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση, που έρχεται σε αντίφαση με την ιδέα της (παλαιστινιακής) κυριαρχίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.