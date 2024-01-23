ΗΠΑ: Η μητέρα εφήβου, που είχε σκοτώσει 4 συμμαθητές του, δικάζεται για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας

Άρχισε σήμερα στο Μίσιγκαν η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη μητέρας, σε βάρος της οποίας εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες για συνέργεια σε μαζικούς φόνους που πραγματοποίησε ο γιος της.

Οι δικηγόροι πρόκειται να αρχίσουν σήμερα την εξέταση υποψήφιων ενόρκων στη δίκη της Τζένιφερ Κράμπλεϊ για ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Ο γιός της, ο τότε 15χρονος Ίθαν, σκότωσε το 2021 τέσσερις συμμαθητές του στο σχολείο Oxford High School με ένα όπλο που του είχαν δώσει οι γονείς του ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Ο Ίθαν Κράμπλεϊ παραδέχθηκε την ενοχή του το 2022 για 24 κατηγορίες, περιλαμβανομένων τεσσάρων για φόνο, και τον περασμένο μήνα καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.

Η Τζένιφερ Κράμπλεϊ και ο σύζυγός της Τζέιμς Κράμπλεϊ δικάζονται χωριστά αφού απαγγέλθηκαν σε βάρος τους, στα τέλη του 2021, κατηγορίες για τέσσερις ανθρωποκτονίες εξ αμελείας. Έκτοτε παραμένουν στη φυλακή. Η δίκη του Τζέιμς Κράμπλεϊ αρχίζει στις 5 Μαρτίου.

Όταν είχαν ανακοινωθεί οι κατηγορίες, οι εισαγγελείς είχαν πει πως η αποτυχία των Κράμπλεϊ τόσο να ασφαλίσουν το όπλο μέσα στο σπίτι τους, όσο και να ανταποκριθούν σε προειδοποιήσεις ότι ο γιος τους, ο Ίθαν, ήταν βίαιος και διαταραγμένος, δικαιολογούν την απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους.

Συνήγοροι υπεράσπισης έχουν δηλώσει στα δικαστικά έγγραφα πως οι Κράμπλεϊ δεν είχαν κανένα τρόπο για να γνωρίζουν ότι ο γιος τους επρόκειτο να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι η δίκη των γονέων, η οποία φαίνεται ότι είναι η πρώτη του είδους, ανοίγει νέους νομικούς ορίζοντες.

Ο Τζος Χόρβιτς, συνδιευθυντής του Κέντρου Τζονς Χόπκινς Λύσεων για τη Βία με Πυροβόλα Όπλα (Johns Hopkins Center for Gun Violence Solutions) δήλωσε πως οι γονείς μαθητών που ανοίγουν πυρ σε σχολεία συχνά δεν οδηγούνται στη δικαιοσύνη επειδή υπάρχει το αίσθημα πως «έχουν περάσει αρκετά» ή λόγω της χαλαρής εφαρμογής νόμων που προβλέπουν την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων όπλων.

Το να απαγγέλλονται κατηγορίες σε βάρος των γονιών, όταν αρμόζει κάτι τέτοιο, είναι ένα σημαντικό βήμα, δήλωσε ο Χόρβιτς, δεδομένου ότι μελέτες του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας έχουν δείξει πως περίπου 75% όλων των δραστών πυροβολισμών σε σχολεία παίρνουν τα όπλα τους από το σπίτι.

«Σπάνια δράστες πυροβολισμών σε λύκεια πηγαίνουν και αγοράζουν όπλα από ένα κατάστημα όπλων», λέει ο Χόρβιτς. «Το ευρύτερο δίδαγμα απ' αυτή την υπόθεση είναι πως κάθε γονιός, που έχει στην κατοχή του όπλο, έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει και αυτός είναι η ασφαλής φύλαξη των πυροβόλων όπλων».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τέσσερις ημέρες πριν από την επίθεση που πραγματοποίησε στο σχολείο στις 30 Νοεμβρίου 2021, ο Ίθαν Κράμπλεϊ πήγε σ' ένα κατάστημα όπλων συνοδευόμενος από τον πατέρα του και εκεί ο Τζέιμς Κράμπλεϊ του αγόρασε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

