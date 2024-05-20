Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη το εργοστάσιο στη Λαμία που ετοίμασε τα σχολικά γεύματα των μαθητών που έπαθαν μαζική δηλητηρίαση, πριν λίγες ημέρες, από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις εγκαταστάσεις του.

Παρά την τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής με συνολικά 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και 40 πυροσβέστες, αλλά και υδροφόρες του Δήμου Λαμιέων, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα τρομερές διαστάσεις καταστρέφοντας τόσο το κτίριο, όσο και τα αυτοκίνητα της επιχείρησης που βρισκόντουσαν στον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώθηκαν μάλιστα και εκρήξεις από τα υλικά που υπήρχαν στο εσωτερικό.

Ευτυχώς, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά - από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στην επιχείρηση και δεν κινδύνευσε άνθρωπος.

