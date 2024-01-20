Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι πραγματοποίησε την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων Ιρανών στρατιωτικών αξιωματούχων στη Συρία και το απείλησε με αντίποινα «την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος», σύμφωνα με μια ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Κανανί «καταδίκασε απερίφραστα την εγκληματική ενέργεια του σιωνιστικού καθεστώτος», που αποτελεί «μια απεγνωσμένη προσπάθεια να εξαπλωθεί η αστάθεια και η ανασφάλεια στην περιοχή».

«Πέραν της πολιτικής, δικαστικής και διεθνούς καταδίωξης αυτών των επιθετικών και εγκληματικών ενεργειών, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην οργανωμένη τρομοκρατία του πλαστού σιωνιστικού καθεστώτος την κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο μέρος», συμπλήρωσε.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης επιβεβαίωσε πως τέσσερα από τα μέλη του σκοτώθηκαν σε αυτό το πλήγμα σήμερα εναντίον ενός κτιρίου στη Δαμασκό, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, σύμφωνα με μια συριακή ΜΚΟ.

Ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ένα από τα θύματα είναι ο «στρατηγός Σάντεχ Ομιντζάντεχ, υπεύθυνος στη Συρία της υπηρεσίας πληροφοριών για τη Δύναμη Κουντς», τον υπηρεσιακό βραχίονα για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό του Ιράν. Αυτή η πληροφορία δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί.

Για τον εκπρόσωπο τύπου της ιρανικής διπλωματίας «η συχνή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και η κλιμάκωση των επιθετικών και προκλητικών ενεργειών εναντίον διαφόρων στόχων» σε αυτή τη χώρα καταδεικνύουν «την αδυναμία και απόγνωση» του Ισραήλ «στο πεδίο της μάχης εναντίον των δυνάμεων αντίστασης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη τις τελευταίες 100 ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

