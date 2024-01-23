Δίμηνη εκεχειρία πρότεινε το Ισραήλ στη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων

Οι σκληρές μάχες συνεχίζονται σήμερα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με φόντο πρόταση να υπάρξει «παύση» του πολέμου για μερικές εβδομάδες, ελλείψει συναίνεσης για πιο μακροπρόθεσμη λύση.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για πυρά του πυροβολικού του Ισραήλ κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό κρύβονται ηγέτες της Χαμάς.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχία διότι «οι εχθροπραξίες εντείνονται» στην πόλη, ενώ η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» στον τομέα όπου βρίσκεται άλλο νοσοκομείο, το Άμαλ («Ελπίδα»).

Στο μεταξύ η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών PalTel ανακοίνωσε νέα διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα όπου η κατάσταση για τους άμαχους χαρακτηρίζεται ολοένα πιο κρίσιμη.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως έθεσε υπό τον έλεγχό του κέντρα διοίκησης της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, ενώ ανακοίνωσε πως 200 μέλη του έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεών του στη Λωρίδα της Γάζας την 27η Οκτωβρίου. Μερίδα του ισραηλινού Τύπου θεωρεί υποτιμημένο τον επίσημο απολογισμό.

Έναυσμα αυτού του πολέμου ήταν η επίθεση άνευ προηγουμένου της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

Άλλοι περίπου 250 άνθρωποι απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων περίπου εκατό αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου, στο πλαίσιο ανταλλαγής με παλαιστίνιους κρατούμενους κατά τη διάρκεια ανακωχής μιας εβδομάδας. Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, 132 παραμένουν στον θύλακο, όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς, η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του έκτοτε, τις πιο εκτεταμένες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 25.295 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Δίμηνη ανακωχή;

Το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς, μέσω των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, να υπάρξει δίμηνη παύση των μαχών και των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανέφερε χθες Δευτέρα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

Η πρόταση δεν συνεπάγεται τον τερματισμό του πολέμου, θα πρόκειται για δεύτερη ανακωχή, όπως εκείνη με διάρκεια μιας εβδομάδας που επέτρεψε την απελευθέρωση εκατό και πλέον ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 παλαιστινίων κρατούμενων.

Η πρόταση του Ισραήλ προβλέπει την επιστροφή των ομήρων στη ζωή και των πτωμάτων κατά φάσεις, η πρώτη από τις οποίες θα αφορά γυναίκες και τους άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Θα ακολουθήσουν οι γυναίκες που υπηρετούν στον στρατό, οι άνδρες ηλικίας κάτω των 60 που δεν ανήκουν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, κατόπιν οι άρρενες ισραηλινοί στρατιωτικοί και, στην τελευταία φάση, τα πτώματα.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, Ισραήλ και Χαμάς θα συνεννοηθούν εκ των προτέρων για τον αριθμό των παλαιστινίων κρατουμένων που θα αφήνονται ελεύθεροι για κάθε όμηρο ανά κατηγορία και κατόπιν για τα ονόματά τους, πάντα σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του χθες με μέλη οικογενειών ομήρων, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε ισραηλινή «πρωτοβουλία», προσθέτοντας ωστόσο πως δεν είναι σε θέση να «αποκαλύψει λεπτομέρειες» για αυτή, σύμφωνα με τον Τύπο.

«Σπόροι του μίσους»

Αν και η κυβέρνηση του Μπενιαμίν πρότεινε ανακωχή, αρνείται να μπει σε συζήτηση για πιο μακροπρόθεσμη «λύση δυο κρατών», δηλαδή την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους πλάι στο Ισραήλ, κάτι που επέκριναν χθες Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ.

Στο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων στις Βρυξέλλες, συναντήθηκαν —χωριστά— με τους ομολόγους τους του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής, αντίστοιχα τους Ισραήλ Κατς και Ριάντ αλ Μάλικι.

Ο κ. Κατς είπε πως πήγε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Ευρωπαίων στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και την προσπάθεια της κυβέρνησής του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.

«Ο (ισραηλινός) υπουργός θα μπορούσε να αξιοποιήσει καλύτερα τον χρόνο του αν επικεντρωνόταν στην ασφάλεια της χώρας του και στον υψηλό αριθμό των νεκρών στη Γάζα», ήταν η αντίδραση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ, που δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την άρνηση του Ισραήλ να συζητήσει καν τη λύση των δυο κρατών.

«Ποιες είναι οι άλλες λύσεις που έχουν κατά νου;», διερωτήθηκε ο κ. Μπορέλ. «Να αναγκάσουν όλους τους Παλαιστίνιους να φύγουν; Να τους σκοτώσουν;», συνέχισε. Οι Ισραηλινοί «οδεύουν να σπείρουν τους σπόρους του μίσους στις επόμενες γενιές» Παλαιστινίων, προειδοποίησε.

Πέρα από τα παλαιστινιακά εδάφη, η σύρραξη κλιμακώνει τις εντάσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τον βασικό σύμμαχό του, τις ΗΠΑ, από τη μια και από την άλλη τον «άξονα της αντίστασης», που πρόσκειται στο Ιράν και συναπαρτίζεται από οργανώσεις όπως η Χαμάς, η λιβανική Χεζμπολά, οι υεμενίτες Χούθι.

Σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, αυτοί οι τελευταίοι έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, προκαλώντας πονοκέφαλο στις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες κι αυξάνοντας το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, οι ΗΠΑ και η Βρετανία βομβάρδισαν εκ νέου εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη ελπίζοντας να «εξασθενίσουν» το οπλοστάσιο των ανταρτών που εμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αλλά για τον Μοχάμεντ αλ Μπουχάιτι, ανώτερο στέλεχος του κινήματος των ανταρτών Χούθι, τα πλήγματα αυτά δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά «να αυξάνουν την αποφασιστικότητα του υεμενίτικου λαού να αναλάβει τις ηθικές και ανθρωπιστικές ευθύνες του έναντι των καταπιεσμένων της Λωρίδας της Γάζας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.