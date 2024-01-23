Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένας μαθητής 12 ετών από το Έξετερ στη νοτιοδυτική Αγγλία φέρεται να σημείωσε τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία των 162 πόντων σε τεστ ευφυΐας με το οποίο ο οργανισμός Mensa μετρά το IQ.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα North Devon Gazette, ο μαθητής της Πρώτης Γυμνασίου Ρόρι Μπίντγουελ είχε την τέλεια επίδοση στο τεστ Cattell III-B, ενώ δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για τεστ ευφυΐας της Mensa.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο και αρχαιότερο μη κερδοσκοπικό σύλλογο για ανθρώπους με δείκτη IQ τόσο υψηλό που τους κατατάσσει στο κορυφαίο 2% των πιο έξυπνων ανθρώπων παγκοσμίως.

Με το σκορ του 162 ο νεαρός Ρόρι φέρεται να έχει ξεπεράσει τον Άλμπερτ Αϊνστάιν και τον Στίβεν Χόκινγκ που πιστεύεται ότι είχαν IQ 160.

Η μητέρα του Ρόρι, Άλι Μπίντγουελ, δήλωσε στην εφημερίδα πως ο γιος της ήταν τόσο ήρεμος κατά τη διάρκεια του δίωρου τεστ που κάποια στιγμή πήγε και στην τουαλέτα.

Πρόσθεσε πως είναι «ευλογημένος με έναν απίστευτο εγκέφαλο» που του επιτρέπει να βρίσκει λύσεις και να απομνημονεύει πληροφορίες.

Τα πρώτα σημάδια ευφυίας από 2 ετών

Στην ηλικία των δύο ετών ο Ρόρι ολοκλήρωνε παζλ των εκατό κομματιών δίχως βοήθεια, ενώ στη Δευτέρα Δημοτικού έλυνε σωστά προβλήματα άλγεβρας της Πρώτης Γυμνασίου.

Επίσης, διάβασε και τα επτά βιβλία του Χάρι Πότερ μέσα σε οκτώ εβδομάδες, στην αρχή του lockdown λόγω πανδημίας.

Παράλληλα, είναι μέλος της σχολικής ομάδας ποδοσφαίρου, ράγκμπι και ανώμαλου δρόμου.

Ο Ρόρι έκανε το τεστ δύο εβδομάδες μετά από τα 12α γενέθλιά του και τώρα φέρεται να έχει λάβει πρόσκληση να γίνει μέλος στον σύλλογο Mensa.

Παρόλα αυτά η μητέρα του σημείωσε πως είναι ένας κατά τ' άλλα τυπικός 12χρονος που χρειάζεται πού και πού υπενθύμιση να κάνει τα μαθήματά του.

Πηγή: skai.gr

