Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε σήμερα πως ήρθε η ώρα για δράση μάλλον, και όχι για λόγια στη σύγκρουση στη Γάζα, καθώς μεταβαίνει στη Σαουδική Αραβία για να συμμετάσχει σε σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισράηλ και τους μαχητές της Χαμάς.

«Η Γάζα δεν είναι μια αρένα για λόγια. Θα πρέπει να είναι για δράση», δήλωσε ο Ραϊσί από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο κορυφής αραβικών και ισλαμικών χωρών στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ.

«Σήμερα η ενότητα των ισλαμικών χωρών είναι πολύ σημαντική», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία από αρχηγό του ιρανικού κράτους αφότου η Τεχεράνη και το Ριάντ έβαλαν τέλος σε χρόνια εχθρότητας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνήφθη το Μάρτιο με τη μεσολάβηση της Κίνας.

«Η σύνοδος κορυφής θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολεμοκάπηλους στην περιοχή και θα έχει ως αποτέλεσμα να πάψουν τα εγκλήματα πολέμου στην Παλαιστίνη», δήλωσε ο ιρανός υπουργός Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο οποίος συνοδεύει τον Ραϊσί, σύμφωνα με τον κυβερνητικό ιστότοπο Padolat.

«Η Αμερική λέει πως δεν θέλει μια επέκταση του πολέμου και έχει στείλει μηνύματα [προς την κατεύθυνση αυτή] στο Ιράν και σε αρκετές χώρες. Όμως αυτές οι δηλώσεις δεν συμβαδίζουν με τις ενέργειες της Αμερικής», δήλωσε ο Ραϊσί στα σχόλιά του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης τα οποία μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

«Η πολεμική μηχανή στη Γάζα είναι στα χέρια της Αμερικής, η οποία εμποδίζει μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επεκτείνει τον πόλεμο. Ο κόσμος πρέπει να δει το αληθινό πρόσωπο της Αμερικής», δήλωσε ο Ραϊσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

