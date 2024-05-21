Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του και η σορός μίας γυναίκας εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, επί της οδού Ακαδημίας στην Αθήνα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ηλικιωμένα αδέλφια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία δέχθηκε κλήση από τους περίοικους, στις 2.30 τα ξημερώματα, η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν αρχικά εντός του διαμερίσματος έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του (ηλικίας περίπου 50-60 ετών) και έπειτα ανέσυραν το πτώμα μιας γυναίκας.

Στη συνέχεια ο άνδρας που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εντός του διαμερίσματος βρέθηκε όγκος πραγμάτων. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι τα δύο άτομα ήταν αδέλφια.

Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

