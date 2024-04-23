Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι αμυντικές δαπάνες του Ηνωμένου Βασιλείου θα αυξηθούν στο 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2030, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ από τη Βαρσοβία, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Σούνακ είπε πως ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με σταθερή αύξηση των κονδυλίων κάθε χρόνο, σε συνολικό ύψος 75 δισεκατομμυρίων λιρών την επόμενη εξαετία.

Αυτή τη στιγμή, συνυπολογίζοντας το νέο πακέτο στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας που επίσης ανακοίνωσε ο Ρίσι Σούνακ, το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά το 2,3% του ΑΕΠ στην άμυνα.

Όπως σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός εξηγώντας την απόφασή του, οι εχθρικές χώρες προκαλούν «περισσότερη αστάθεια, πιο γρήγορα, σε περισσότερες περιοχές, ταυτόχρονα».

Συμπλήρωσε πως οι αυξημένες δαπάνες καθιστούν το Ηνωμένο Βασίλειο τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη και τη δεύτερη στο ΝΑΤΟ.

Μεταξύ άλλων λεπτομερειών, είπε πως θέτει την αμυντική βιομηχανία της χώρας «επί ποδός πολέμου», καθώς το δίδαγμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πως πρέπει να υπάρχει επαρκής παραγωγή πυρομαχικών και όπλων.

Αναφέρθηκε επίσης στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην αμυντική βιομηχανία, όπως το νέο όπλο λέιζερ που έχει δοκιμάσει η Βρετανία κατά εναέριων στόχων.

Στις δηλώσεις του έχοντας πλάι του τον κ. Στόλτενμπεργκ, ο κ. Σούνακ στάθηκε επιπλέον ιδιαίτερα στην ανάγκη συνέχισης της στήριξης της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας του Πούτιν.

Στο πλαίσιο αυτό επισημοποίησε το νέο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 500 εκ. λιρών για στρατιωτική αξιοποίηση από το Κίεβο, καθώς και την αποστολή σκαφών, πυραύλων και οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο.

