Η Κίνα και η Ρωσία, χώρες ανταγωνίστριες των ΗΠΑ, αλλά επίσης και η Ινδία και η Ιαπωνία, που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον, είναι «ξενοφοβικές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια προεκλογική συγκέντρωση την Τετάρτη.

«Γιατί έχει μπλοκάρει η Κίνα τόσο πολύ στον οικονομικό τομέα; Γιατί η Ιαπωνία έχει προβλήματα; Και η Ρωσία; Και η Ινδία; Επειδή είναι ξενοφοβικές. Δεν θέλουν μετανάστες» υποστήριξε ο Δημοκρατικός πρόεδρος, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της ομιλίας του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο 81χρονος Μπάιντεν συμμετείχε σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στους Αμερικανούς πολίτες ασιατικής καταγωγής. Οι εκδηλώσεις αυτές δεν βιντεοσκοπούνται, ούτε ηχογραφούνται, όμως οι λίγοι δημοσιογράφοι που παρίστανται περιγράφουν γραπτώς τα τεκταινόμενα.

«Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους η οικονομία μας είναι σε ανάπτυξη, είναι χάρη σε εσάς και σε άλλους. Γιατί; Επειδή δεχόμαστε τους μετανάστες», συνέχισε ο Μπάιντεν.

Η Κίνα και η Ρωσία είναι αντίπαλες χώρες, όμως οι δηλώσεις του προέδρου για την Ιαπωνία και την Κίνα εξέπληξαν τους παρευρισκόμενους. Ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί να συσφίξει τους δεσμούς των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στην Αμερική και την Ασία και ιδίως με το Νέο Δελχί και το Τόκιο. Μεταξύ άλλων παρέθεσε επίσημα δείπνα στους πρωθυπουργούς της Ινδίας και της Ιαπωνίας, Ναρέντρα Μόντι και Φούμιο Κισίντα, μια σπάνια διπλωματική ένδειξη εύνοιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

